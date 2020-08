EEUU: California lucha contra unos de los peores incendios forestales de su historia

Imagen de los pavorosos incendios que azotan el estado de California, Estados Unidos Credito: Los Ángeles Times

26 de Julio - Una capa de humo envuelve a todo el Estado de California. Los incendios forestales continúan arrasando un área, cinco veces mas grande que Nueva York.



Impactantes imágenes satélitales tomadas por la NASA muestran una densa nube de humo que cubre la totalidad del estado, haciéndolo casi invisible desde el espacio, mientras 650 incendios forestales continúan arrasando en el estado.



Las imágenes de la NASA muestran que la enorme capa de humo envuelve gran parte de la costa oeste, exceptuando Washington. Los expertos dicen que el smog ya ha atravesado gran parte de los EE. UU. Y es visible en sitios tan lejanos, como Kansas.



"Esta cantidad de humo es extremadamente inusual", dijo Michael Garay, investigador de calidad del aire en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. "La cantidad de humo se debe tanto a la gran cantidad de incendios individuales como a los complejos incendios, que son extremadamente grandes".



Los bomberos de California están suplicándole a los residentes que se mantengan fuera de las zonas de evacuación y se preparen para pasar días fuera de sus casas.



Dos de los tres complejos incendios más grandes de California, el SCU Lightning Complex al este de San José y el LNU Lightning Complex al este del Valle de Napa han quemado casi medio millón de acres en los últimos cuatro días, informó Forbes.



Docenas de incendios fueron causados por rayos, con más de 10.000 impactos registrados en tan solo un período de 72 horas.



Las llamas se han visto exacerbadas por una histórica ola de calor, una en el Valle de la Muerte (Death Valley), que puede haber registrado la temperatura más alta de todos los tiempos en el planeta Tierra, desde que comenzaron a hacerse las mediciones.



"Estamos lidiando con diferentes condiciones climáticas que están precipitando incendios nunca vistos en la historia moderna registrada", dijo el lunes el gobernador, Gavin Newsom.



Las tormentas eléctricas retumbaron nuevamente el lunes sobre el norte de California, pero la región devastada por el fuego alrededor de la bahía de San Francisco, se salvó en gran medida de una nueva avalancha de rayos incendiarios, lo que significó un alivio para los bomberos de la región.



Las bomberos, que ya estaban al límite de su capacidad, se habían preparado para otra avalancha potencialmente catastrófica de relámpagos secos el domingo y el lunes, pero afortunadamente, los pronósticos no fueron ciertos.



"Sálganse, no esperen", dijo Alex McNeal, un residente de la ciudad de Winter, a una televisora, instando a la gente a seguir las órdenes de evacuación. "Si piensan que no va a pasar demasiado tiempo para que prendan los aspersores, antes de salir de ahí, olvídense, olvídense, sálganse, sálganse, no vale la pena quedarse.



Un funcionario, dijo que unas 170.000 personas siguen evacuadas, mientras que a unas 50.000 se les permitió regresar a sus hogares, el domingo.



El subjefe de la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz, Chris Clark, dijo que varias personas que saquearon, fueron arrestadas, incluido un hombre que tenía 5.000 dólares y algunos artículos en su automóvil y una mujer que fue vista caminando con una mochila,

en un área cerrada.



El lunes, el gobernador calificó los informes de los saqueos de "repugnantes" y alabó la dura postura de los fiscales.





Con informaciones del Daily Mail.