EEUU: Afroamericano muere por 11 disparos de la Policía de Luisana

Policía de Luisana asesina a afroamericano de 11 disparos

23 de agosto de 2020.- Un afroamericano muere tras recibir 11 disparos de agentes policiales durante su arresto en la ciudad de Lafayette en el estado estadounidense de Luisiana (sur).



Trayford Pellerin, de 31 años, perdió la vida el viernes luego de que un grupo de policías le disparara varias veces y le aplicara descargas eléctricas con una pistola táser, según informó el sábado la agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP)​​​​.



Conforme a la versión policial, los hechos se produjeron cuando los agentes acudieron a una gasolinera respondiendo a una llamada de emergencia por un disturbio que involucraba a un hombre armado con un cuchillo. La Policía procedió a aplicarle descargas eléctricas, pero al no conseguir inmovilizarlo, le rodearon y le dispararon 11 veces. Poco después, Pellerin fue trasladado a un hospital donde murió.



La directora ejecutiva de la ACLU, Alanah Odoms Hebert, consideró lo ocurrido como “un horrible incidente de violencia policial contra un negro”. “Ninguna de nuestras comunidades está a salvo cuando la Policía puede asesinar a la gente con impunidad o cuando los encuentros rutinarios se convierten en tiroteos mortales”, denunció.



Ben Crump, el abogado que representa a la familia de Pellerin, calificó su muerte de una tragedia. “Los policías involucrados deben ser despedidos inmediatamente por sus acciones abominables y fatales”, enfatizó.



La muerte de Pellerin provocó que una multitud se manifestara el sábado contra la brutalidad policial y el racismo.



La violencia empleada por los agentes policiales de EE.UU. en los arrestos de afroamericanos no se ha aplacado, pese a las masivas protestas y los llamados a la paz tras la conmoción que generó el asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco en Mineápolis.