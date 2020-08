(VIDEO) Rusia: Secretaria de prensa del opositor Alexéi Navalni asegura que fue envenenado con una toxina

20-08-20.-El líder opositor ruso Alexéi Navalni se encuentra ingresado en estado inconsciente en una unidad de cuidados intensivos después de que fuera envenenado, aseguró este jueves (20.08.2020) su portavoz, Kira Yarmysh."Esta mañana Navalny regresaba a Moscú desde Tomsk. En el vuelo comenzó a sentirse enfermo. El avión hizo un aterrizaje de emergencia en Omsk. Alexei ha sido envenenado con una toxina. En este momento estamos en una ambulancia camino al hospital", tuiteó la secretaria de prensa Kira Yarmish, quien luego dijo que su jefe estaba en la UCI."Asumimos que Alexei fue envenenado con algo mezclado en su té. Eso fue lo único que bebió esta mañana. Los doctores dicen que la toxina fue absorbida más rápidamente debido al líquido caliente. En este momento Alexei está inconsciente", añadió.El Departamento de Sanidad de Omsk confirmó la hospitalización del político en una unidad de cuidados intensivos, donde –aseguró– recibe toda la atención necesaria. Por su parte, la médica personal de Navalny, Anastasia Vasilieva, se dirige a Omsk, donde el político de la oposición se encuentra actualmente en el hospital después de un presunto envenenamiento."Los médicos se han negado a hablar conmigo", le dijo al departamento ruso de DW desde el avión. "Voy a volar a Omsk ahora e insistir en que me permitan examinarlo. Decidiremos si necesita ser trasladado a otro hospital. Tenemos que salvarlo", dijo sobre Navalny.Vasilieva agregó que debido a la grave condición de Navalny e informa que está en coma, transferirlo a un hospital en el extranjero actualmente no es una opción.En declaraciones a los periodistas hoy en Omsk, el médico jefe adjunto del hospital, Anatoly Kalinichenko, describió la condición de Navalny como "grave" pero "estable", y señaló que está conectado a un respirador y que los médicos esperan tener un diagnóstico más tarde hoy. Una posible opción que los médicos están considerando es que pudo haber sido envenenado, dijo Kalinichenko.Navalni, hábil comunicador, con sus campañas de denuncias de corrupción entre los altos cargos del país y el entorno del presidente Vladímir Putin, se ha convertido en uno de los grandes azotes del Kremlin. A mediados de junio pasado, se conoció que Navalny era investigado por el Comité de Investigación de Rusia, por un posible delito de calumnias, debido a comentarios realizados por el joven opositor en las redes sociales que según consideraron podían ser constitutivos de un delito penal.Navalny, de 44 años, ha tratado de organizar un movimiento en contra del gobierno de Putin, exponiendo la corrupción oficial.En 2017 sufrió quemaduras químicas en un ojo cuando unos individuos le arrojaron en la cara un líquido verde usado como desinfectante.En julio de 2019, cuando purgaba una breve pena de cárcel, también afirmó haber sido "envenenado" con un "material químico desconocido" y fue trasladado a un centro hospitalario. Las autoridades dijeron que se trataba de una "reacción alérgica" y aseguraron que no habían encontrado "ninguna substancia tóxica". "Fue envenenado en el centro de detención. Estoy segura de que ahora ha ocurrido lo mismo. Son síntomas diferentes, ostensiblemente con otro producto", declaró Kira Yarmysh a Eco de Moscú.La portavoz dijo en la radio que había visto a Navalni en Tomsk el jueves por la mañana y que parecía estar "totalmente bien". "Sólo bebió té negro en el aeropuerto. Justo después del despegue, perdió la consciencia", añadió. Un testigo envió una foto en la redes sociales de Navalni bebiendo en una taza de plástico en un café del aeropuerto.La cadena de televisión rusa Life publicó un video grabado en el avión en el que se ve a socorristas dirigirse hacia la parte de atrás del aparato, donde un hombre parece gritar de dolor. Y la cadena Telegram 112 difundió otro video donde se ve cómo lo trasladan en una camilla hacia una ambulancia.Alexéi Navalni y su organización, el Fondo de Lucha contra la Corrupción, son a menudo blanco de registros y multas. Sus seguidores son muchas veces detenidos. Otro opositor ruso, Piotr Verzilov, fue hospitalizado en septiembre de 2018 tras enfermarse a la salida de una vista en un tribunal de Moscú. Fue trasladado a Berlín en estado "grave", donde permaneció varios días hospitalizado.*Con información de de DW, afp, Daily Beast, reuters, The Siberian Times)