Militares dan golpe de estado en Mali; detienen al presidente y al primer ministro

19-08-20.-Un grupo no identificado de miembros de las fuerzas armadas malienses detuvieron este martes al presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, y al primer ministro, Boubou Cissé, tras protagonizar un motín en la base militar de Kati, 15 kilómetros al noroeste de la capital, Bamako.Uno de los jefes del alzamiento informó a la agencia AFP sobre las detenciones, confirmando así los rumores sobre un posible golpe de estado, aparentemente sin derramamiento de sangre. “Les podemos decir que el presidente y el primer ministro están bajo nuestro control”, aseguró. Keita y Cissé fueron enviados en un vehículo blindado hacia Kati, donde permanecen ambos.Durante todo el día reinó una gran confusión en Bamako. La mayoría de oficinas del Gobierno, bancos y comercios cerraron sus puertas, lo que provocó grandes embotellamientos en el tráfico.En las redes sociales ya circulaban rumores de que los militares amotinados habían detenido a varios ministros del actual “Gobierno de excepción” formado el pasado 27 de julio, y a otros altos cargos, pero ninguna fuente oficial se pronunciaba al respecto.La radio y televisión maliense emitieron programas enlatados o de música grabada, mientras que los funcionarios eran enviados a casa.Estos movimientos se producen tras varias semanas de gran inestabilidad en el país, con manifestaciones multitudinarias y disturbios en las calles protagonizados por multitudes que exigen la renuncia del presidente Keita, en el cargo desde 2013, un año después del último golpe militar.La Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO) llegó a mediar en esta crisis y convocó una cumbre “ad hoc” el 27 de julio para proponer una solución, pero sus recomendaciones, al no incluir la salida de IBK, no contentaron a los opositores y no permitieron reducir la inestabilidad.