(VIDEO) Organización Mundial de la Salud: “Estamos lejos de la inmunización colectiva”

18.08.20 - El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, el Dr. Mike Ryan, ha advertido este martes en rueda de prensa que la población mundial "no está cerca para nada" de los niveles de transmisión de inmunidad de rebaño necesarios para detener la transmisión de la COVID-19.A su vez instó a “estar todos tan interconectados”. Ya que la vacuna desarrollada en un país puede necesitar ser llenada en frascos con tapones que son producidos en otro”, ejemplificó.Explicó que, si una vacuna superó todas las pruebas, el Comité de Estrategias del organismo ofrecerá recomendaciones sobre su uso justo y apropiado.Y añadió que se propondrá que la asignación de vacunas se haga en dos etapas. En la primera de ellas, cada país recibirá una cantidad de vacunas proporcional a su población, lo que permitirá reducir el riesgo total de transmisión del coronavirus. Y en la segunda fase se tendrá en cuenta la vulnerabilidad de cada país.Asimismo, advirtió que “ante la ausencia de una vacuna” contra el coronavirus “estamos lejos de una inmunidad colectiva”. Y agregó que para que eso ocurra entre el 60 y el 80 por ciento de la población tendría que haberse contagiado. Pero que, aun así, se desconoce la duración de esa “protección”.El director del Departamento de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, reafirmó la importancia de centrarse en detener el virus. Y declaró que no podemos vivir “en la ilusión de que una inmunidad colectiva nos salvará”.Los especialistas del organismo mundial se dan tras la publicación de un artículo del New York Times. En el mismo se baraja la idea de haber logrado la “inmunidad de rebaño” ante la cantidad de contagios de Covid-19 en el mundo.Por su parte, la responsable del grupo creado en la OMS para luchar contra la pandemia, María von Kerkhove, aseguró que “menos del 10 por ciento de la población mundial tiene evidencias de anticuerpos”. Y aclaró que esta cifra parte del resultado de estudios serológicos realizados en 40 países.La COVID-19 ya ha dejado más de 775.000 muertes y casi 22 millones de infectados a escala mundial, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Paralelamente, casi 14 millones de personas se han recuperado desde el inicio del brote.Con información de agencias.