China: Vacunas antiCovid-19 estarán disponibles en diciembre de 2020

Credito: PL

18.08.20 - La empresa China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) sacará al mercado en diciembre próximo sus dos candidatos de vacunas inactivadas contra la Covid-19, a menos de mil yuanes (144 dólares) por dos dosis, informó hoy la prensa local.



Según los medios, el presidente de la firma, Liu Jingzhen, dijo que comenzarán a trabajar en las cuestiones de comercialización en cuanto concluya la tercera fase de ensayos clínicos, los cuales se realizan en Emiratos Árabes Unidos desde junio pasado.



Aseguró que el precio no aumentará una vez en el mercado, al sugerir a estudiantes y trabajadores de zonas urbanas entre los sectores prioritarios para recibir el medicamento en un primer momento.



De acuerdo con Liu, una planta en Beijing ya pasó las inspecciones de bioseguridad y está lista para producir 120 millones de dosis anuales, mientras otra en Wuhan obtendrá 100 millones de dosis al año.



Añadió que él mismo fue vacunado y no presenta ninguna reacción adversa.



Desde junio pasado empleados de empresas estatales de China que trabajan en el exterior tienen la propuesta de aplicarse alguno de los dos preparados de Sinopharm.



Su aplicación –precisa una notificación de la biofarmacéutica- es completamente voluntaria, con un consentimiento firmado previamente y la segunda dosis se administraría entre los 14 y 28 días posteriores. China patentó hace unos días su primer candidato de vacuna contra la afección respiratoria.



Se trata de la recombinante Ad5-nCoV y es fruto de un proyecto conjunto entre la compañía CanSino Biologics Inc y un grupo de científicos del Ejército Popular de Liberación (EPL), liderado por la experta en bioguerra Chen Wei.



El fármaco fue aprobado en junio para usarlo en el sector militar durante un año y la Comisión Central Militar -máximo órgano castrense- será el encargado de autorizar su empleo en cualquier otro plan de inyección para civiles.



Según las regulaciones del EPL, bajo dicha medida se reservan medicamentos considerados especiales solamente para prevenir y tratar enfermedades y lesiones en determinados escenarios militares.