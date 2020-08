(VIDEO) Colombia: Autoridades sanitarias reportan 8.328 nuevos contagios superando los 476 mil casos positivos por Covid-19

17.08.20 - Colombia arribó este lunes a los 476.660 casos de Covid-19 tras la confirmación en las últimas 24 horas por autoridades sanitarias de 8.328 nuevos contagios del virus Sars-Cov-2."El INS informa que hoy 17 de agosto se dejaron de cargar 2.374 casos al total diario. Esto se da debido a que las entidades territoriales de salud no alcanzaron porque, por lo general, en festivos no trabajan todos los laboratorios", detalló el Instituto Nacional de Salud (INS) en un escueto mensaje en el que señaló que esos contagios "se verán reflejados mañana". Reseñó la agencia Efe.Con los datos de este lunes, Colombia llegó a 476.660 casos de coronavirus, de los que 158.778, el 33,31 %, siguen activos, mientras que han fallecido 15.372 pacientes y 301.525 se han recuperado.En cuanto a los decesos de la jornada, 66 ocurrieron en Bogotá, seguida de los departamentos de Antioquia (40), Santander (29), Valle del Cauca (19), Magdalena (17), Norte de Santander (16), Córdoba (14), Caquetá (10), Atlántico y Cundinamarca (9), Meta (8), y Cauca y Cesar (6).El resto ocurrieron en Nariño y La Guajira (5), Risaralda, Putumayo, Tolima y Sucre (3), Huila (2), y Arauca y Guainía (1), este último un departamento selvático de la región amazónica donde hasta hoy no se había reportado ninguna víctima mortal.En la jornada se hicieron 34.355 pruebas, 32.723 de ellas PCR y 1.632 de antígeno, para un total de 2,25 millones de muestras de covid-19 procesadas por las autoridades sanitarias.Las cifras más altas de contagios del día las tienen Bogotá (3.378), Antioquia (1.034), Córdoba (640), Valle del Cauca (422), Cundinamarca (409), Norte de Santander (271), Atlántico (242), Santander (229) y Tolima (209).Igualmente reportaron números elevados de contagios Huila (176), Caquetá (172), Cesar (159), Magdalena (126), Meta y Nariño (116), y Putumayo (107).Los principales focos de la pandemia en Colombia los tienen Bogotá, con 166.685 contagios, seguida de Antioquia (63.266), Atlántico (61.285), Valle del Cauca (37.938), Bolívar (21.865), Cundinamarca (15.578), Córdoba (14.557), Nariño (11.578), Magdalena (10.305), Santander (10.247) y Sucre (8.797).Colombia se convirtió en el país con más alta tasa de muertes por COVID-19De acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins, Colombia es el país con el brote más mortífero de Covid-19 de todo el mundo en la actualidad.Según el reporte los registros de la última semana arrojaron que Colombia tuvo 43 muertes por millón de habitantes superando a países como Brasil con 32 muertes y Estados Unidos con 24, los cuales se han caracterizado por la laxitud de sus gobiernos para contener la pandemia.Colombia encabeza la lista seguido por países como Bolivia, Panamá, Perú, México y Brasil lo que da cuenta que Latinoamérica está siendo la región más afectada por el Covid-19 en la actualidad. En el informe también señala que nuestro país es el cuarto con mayor número de contagios totales en América Latina.