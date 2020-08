Crisis política en Bielorrusia. Siguen las protestas y paros

17 de agosto de 2020.- En Bielorrusia sigue el proceso de rebelión luego de conocerse los resultados electorales celebradas el 9 de agosto que dieran como ganador a Alexander Lukashenko, quien gobierna al país desde hace 26 años.

A las multitudinarias movilizaciones que ha llevado adelante la población, le han seguido huelgas de trabajadores, lo que ha significado un salto cualitativo en la protesta. Los trabajadores de la planta de camiones militares y los empleados de los canales de televisión estatales son algunos de los que se han sumado a la huelga. Estos últimos han exigido que se les permita informar sobre las protestas y los centros de detención.

Lukashenko sigue aferrado al Poder

El presidente Lukashenko a afirmado este lunes durante la visita a la planta de Minsk Tractor Works que no cederá a las presiones y que no habrá repetición de elecciones. Manifiesta que la repetición de las elecciones sería "entregar la Constitución a Dios sabe a quién, porque seguiría el desastre" Más de 5.000 obreros de la planta de Minsk Tractor Works, llevan en huelga desde el lunes por la mañana y han marchado por las calles de la capital de Bielorrusia, reclamando que Lukashenko renunciara.

Sin embargo, ha cedido al diálogo y ha reconocido que la Constitución necesita un cambio "Convocaremos un referéndum, aprobaremos la Constitución y entregaré mi autoridad conforme a la Constitución pero no bajo presión y no mediante protestas callejeras ha advertido Lukashenko, admitiendo que no es un "santo" pero defendiendo que sin sus políticas de "mano dura" el país no existiría. "No entregaré nuestro país a cualquiera".

Una oposición que capitaliza el hartazgo de la población

La candidata presidencial opositora Svetlana Tijanovskaya se ha manifestado desde el exilio su disposición a ser «líder nacional» durante el periodo de transición que lleve a la celebración de nuevas elecciones en Bielorrusia.

«Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad y actuar durante este período como líder nacional. Para que el país se calme y entre en un ritmo normal», ha comentado Tijanovskaya, que se encuentra en Lituania.

«Elecciones reales, justas y transparentes que serán aceptadas incondicionalmente por la comunidad internacional». Asimismo el también opositor Valeri Tsepkalo, declaró que la oposición está dispuesta a dialogar con Lukashenko, incluso sobre garantías de inmunidad.

Así, ha asegurado que si el presidente «se marcha ahora y si entrega voluntariamente el poder, creo que no será perseguido... y es cuestión de negociarlo». Sin embargo, ha lamentado, hasta ahora Lukashenko deja claro que no está dispuesto a un diálogo con la oposición.

Sobre su programa, Tijanóvskaya es imprecisa, pero promete la liberación de los presos políticos, un referéndum constitucional y nuevas elecciones libres.