Misterio y mustismo ante causa de la enfermedad que llevó a la muerte a hermano de Trump

Un profundo y extraño misterio ronda sobre la enfermedad que causó la muerte del hermano de Donald Trump, quien murió a los 72 años este 15 de agosto. Robert Trump era el hermano menor y único sobreviviente del presidente Trump y con quien mantenía una relación cercana. Eso hace que mucha gente se pregunte de qué y cómo murió Robert.

Robert Trump falleció en el New York Presbyterian Hospital, en Manhattan, donde había estado durante al menos un día hospitalizado, pero hasta el momento se mantiene oculta la naturaleza específica y causa de su enfermedad. Hasta ahora la Casa Blanca mantiene un hermetismo sobre la muerte de Robert Trump, según The New York Times. Por otra parte, USA Today señaló que la Casa Blanca anunció el viernes 14 de agosto que Robert Trump" había sido hospitalizado con una enfermedad no revelada". El presidente lo visitó ese mismo día en el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan, de acuerdo al rotativo.

La ausencia de una razón o explicación de la muerte de una figura tan mediática como Donald Trump ha desencadenado que Twitter se acelere con especulaciones sobre si el hermano del presidente habría muerto infectado de COVID-19, pero como no aparece información en el registro público, no hay evidencia oficial de que estuviera contagiado. Según The New York Times el hermano de Trump sufrió una hemorragia cerebral, sin embargo nadie sabe el porqué de dicho accidente cerebrovascular

Según los rumores: Robert Trump habría tomado anticoagulantes y por esto "habría sufrido hemorragias cerebrales después de una caída reciente", informó The Times, citando a un amigo de la familia.

The Associated Press reportó en junio que "Robert había estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos durante varios días". No obstante la naturaleza de su enfermedad tampoco se reveló en ese momento.

Cabe destacar que tampoco el presidente de EEUU, Donald Trump quiso revelar la enfermedad y causa de la muerte de su hermano. En un comunicado, el presidente Trump manifestó "Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz."

Por su parte CNN informó que estuvo enfermo durante varios meses, sin conocerse el origen de la enfermedad.

Robert Trump era dos años más joven que Donald que tiene 74. Fue uno de los cinco hijos de Fred C. Trump, no solo descrito en su obituario del New York Times como "uno de los últimos grandes de la ciudad de Nueva York constructores de posguerra", sino también conocido como una figura controvertida debido a sus presuntos oscuros y perversos negocios inmobiliarios.

Robert era el único hermano sobrevivía al presidente de EEUU, Donald Trump. Su otro hermano Fred Jr. murió por alcoholismo en 1981.

ABC News fue el medio que anunció por primera vez la historia el 14 de agosto, cuando Robert ingresó al hospital de Nueva York. Posteriormente la Casa Blanca tuvo que confirmar la información y dicho medio lo describió como "muy enfermo".

Robert quien era jubilado y vivía en Millbrook, Nueva York, estuvo casado por 25 años con Blaine Trump, una dama de la alta sociedad. El matrimonio acabó en divorcio cuando su esposa se enteró que mantenía un affaire con su secretaria, Ann Marie Pallan, a quien le compró una casa de $3.7 millones en Garden City, Nueva York. Mientras se divorciaba, vivió con Pallan durante dos años, según New York Magazine.

Town and Country describe cómo Robert vivió una vida discreta después del escándalo, donando dinero a un grupo de rescate de caballos y sirviendo como fideicomisario de una organización sin fines de lucro que se enfoca en las "donaciones navideñas". Un lugareño le dijo a Town and Country: "No es extravagante. No podría ser más diferente que su hermano, francamente. Ni siquiera sé cómo son de la misma familia".

De acuerdo al obituario, los hijos de Trump padre, eran Maryanne Trump Barry (quien llegó a ser juez federal); Elizabeth Trump Grau; Fred Trump Jr., quien murió en 1981; y Donald y Robert. Según El New York Times, Trump y sus hermanos establecieron "una corporación falsa para disfrazar millones de dólares en obsequios de sus padres", y añadió que "los padres del presidente, Fred y Mary Trump, transfirieron más de 1000 millones de dólares a sus hijos, lo que les hubiera obligado a pagar impuestos de al menos 550 millones debido a la tasa del 55 por ciento en donaciones y herencias que estaba en vigor en ese momento. Ayudados por una variedad de esquemas fiscales, los Trump pagaron 52,2 millones, es decir, alrededor del 5 por ciento, según muestran sus declaraciones de impuestos." Un abogado de Trump calificó los informes del Times de extremadamente inexactos.