Una mujer en China es diagnosticada por segunda vez en seis meses por Covid-19

13-08-20.-Una mujer en China dio positivo en el test de coronavirus seis meses después de recuperarse de la infección, según las autoridades locales.



La mujer de 68 años de edad, de la ciudad de Jingzhou, vecina de Wuhan, el epicentro de la pandemia, fue diagnosticada con Covid-19 por segunda vez el 9 de agosto.



Había dado positivo anteriormente el 8 de febrero y venció la enfermedad más tarde ese mismo mes, según el gobierno de Jingzhou. La paciente ha sido puesta en cuarentena y está recibiendo tratamiento. Sus contactos cercanos han sido localizados y examinados para detectar la infección.



Llega un mes después de que un médico en Israel fuera diagnosticado con Covid-19 por segunda vez, por lo que ya se plantean preguntas sobre la comprensión de la inmunidad contra la enfermedad.



Hasta ahora, no ha habido casos científicamente probados de alguien que lo haya contraído dos veces, y los expertos tienden a culpar a los resultados inexactos de las pruebas o a la larga enfermedad. Algunos dicen que no es raro que partes de los virus sigan circulando incluso después de la recuperación.



Recientemente se publicó en Estados Unidos un artículo científico titulado 'Un informe de caso de posible reinfección del nuevo coronavirus 2019' que describe el caso de un hombre de 82 años que fue hospitalizado dos veces por el virus.



Los médicos lograron salvarle la vida con una estadía prolongada en un respirador, pero volvió a enfermarse menos de quince días después, a pesar de que dio negativo dos veces antes de ser dado de alta. De nuevo necesitó cuidados intensivos y se recuperó por segunda vez, aunque posteriormente no se reveló el estado de su salud.



Sus doctores dijeron que, en lugar de infectarse dos veces, es probable que nunca se recuperó por completo la primera vez y que las pruebas no eran lo suficientemente sensibles como para notar que todavía tenía el virus.



Casos como este ponen en duda la idea de la protección natural. Además de la preocupación por la reinfección, también hay signos de que las personas pueden simplemente permanecer enfermas durante mucho tiempo con el virus aún circulando en sus cuerpos.



Con información de Efe

Esta nota ha sido leída aproximadamente 364 veces.