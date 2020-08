Lula rechaza posible guerra de EE.UU. contra China y Rusia

Credito: PL

11.08.20 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó hoy la participación de Brasil en una posible segunda Guerra Fría de Estados Unidos contra China y Rusia.



'Brasil no necesita un enemigo, necesita tener comercio con Estados Unidos, con China, con Rusia y con Europa', declaró el fundador del Partido de los Trabajadores durante una entrevista con la televisión del portal de noticias Brasil 247.



Insistió en que el gigante suramericano 'tiene que ser el llamado país de todos, que le gusta a todo el mundo para que a todo el mundo le guste Brasil', remarcó.



Recordó que 'China es el mayor socio comercial de Brasil... (Jair) Bolsonaro apeló a Brasil subordinándose a Estados Unidos', se lamentó el exdirigente obrero.



Apuntó que sería un error que Estados Unidos comience una segunda Guerra Fría con Rusia y China, al aludir el potencial económico de ambos países.



En otra arista, consideró que actualmente se tienen todas las condiciones necesarias para que el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (sin partido) no sea reelegido en 2022.



'Brasil tuvo una época en la que la esperanza superó al miedo. En el caso de Bolsonaro, la ignorancia venció a la inteligencia. No es posible que las personas no se den cuenta que Brasil tiene mucha gente mejor', indicó.



Respecto a las elecciones de 2022, respondió que, aunque no pueda recuperar sus derechos políticos, ayudará de alguna manera.



'Estaré en la disputa, sea cual sea la posición. De derecha a izquierda, estaré para restaurar la democracia en nuestro amado país', subrayó.



La defensa del exgobernante espera por el juicio en el Supremo Tribunal Federal contra el exministro de Justicia Sérgio Moro ante sospechas de parcialidad en los procesos cuando se desempeñaba como magistrado federal y condenó a Lula por supuestos actos de corrupción.



Para los abogados defensores del expresidente, las decisiones judiciales de Moro nunca fueron imparciales, más aún cuando fue nombrado más tarde ministro por Bolsonaro y su arbitrariedad quedó al desnudo en revelaciones de diálogos filtrados por el sitio web The Intercept Brasil.

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=388802&SEO=lula-rechaza-posible-guerra-de-ee.uu.-contra-china-y-rusia)