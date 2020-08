(VIDEO) EEUU sobrepasa los 5,1 millones de casos positivos por Covid-19

11.08.20 - Estados Unidos llegó este martes a 5.138,850 casos confirmados de COVID-19 y a 164,480 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.Además, en las últimas 24 horas, el estado registró 5.831 nuevos infectados, una cifra superior a la de ayer, aunque muy debajo del récord de mediados de julio, cuando los casos positivos diarios llegaron a 15.300.La cifra de muertos en Florida es la más alta desde el 1 de marzo, cuando se registró oficialmente el primer contagio y hasta hoy, el número más alto de muertes de residentes era de 257, contabilizadas el 31 de julio, informó la agencia de noticias EFE.Al día de hoy, un total de 542.792 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad y 8.553 residentes, más 132 no residentes murieron.El incremento porcentual de Florida en infecciones por coronavirus en menores en el último mes es más alto que la métrica nacional entre los menores de todo el país. Reseñó la Agencia argentina de noticias Télan.La Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños indicaron que los casos de la Covid-19 entre menores estadounidenses aumentaron un 90% en las últimas cuatro semanas.Florida es el segundo estado más afectado del país, solo detrás de California, que registra más de 554.000 infectados.El tercer estado con mayor tasa de contagios es Texas, que contabiliza más de 500.000 positivos, mientras que Nueva York, con más de 422.000 infectados, ocupa el cuarto lugar.Pese a que el antiguo epicentro de la pandemia ya no es el estado más golpeado en cuanto número de contagios, sigue siendo el más afectado del país respecto a la cifra de muertes, con 32.781 en total y solo 23.586 en la ciudad de Nueva York, una cifra que supera a las de Francia y España.El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, calcula que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Estados Unidos habrá superado los 250.000 fallecidos y para el 1 de diciembre los 295.000.Ante estas proyecciones y a menos de tres meses de las elecciones, el Gobierno del presidente Donald Trump firmó el sábado pasado un decreto con un nuevo paquete de ayuda económica a los ciudadanos y hoy deslizó la posibilidad de bloquear la entrada al país desde México de ciudadanos y residentes permanentes sospechosos de haber contraído coronavirus, informó hoy el diario The Washington Post.Según ICE, desde el comienzo de la pandemia se han registrado un total 4.417 casos de coronavirus de los 21.494 inmigrantes que tiene bajo su custodia en los centros de detención, cifra que incluye cuatro muertos.Según el informe más reciente de ICE, las instalaciones de detención donde más casos de Covid-19 se registraron se encuentran en Texas y Arizona, mientras que en California, Florida, Georgia y Virginia registraron muertos.