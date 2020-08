(VIDEO) Lula: Bolsonaro mató en Brasil más que la bomba de Hiroshima

09.08.20 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció hoy que por su ignorancia el mandatario Jair Bolsonaro mató a más de 100 mil brasileños de la Covid-19 y supera los 90 mil decesos que causó la bomba de Hiroshima.'Hemos llegado a la marca de 100 mil muertes. Si se analiza, la bomba atómica de Hiroshima (Japón 1945) mató a 90 mil personas. El Sr. Bolsonaro ya es responsable de la muerte de más personas... ¿sabes? Sin soltar ninguna bomba atómica, soltó la bomba de la ignorancia', afirmó Lula durante una entrevista con el periodista Gustavo Conde, del portal Brasil 247.El fundador del Partido de los Trabajadores analizó la mala gestión de Bolsonaro desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en Brasil, donde trató a la Covid-19 'con cierto desdén, con cierto descuido. Decidió luchar contra la ciencia, desafiar a la OMS (Organización Mundial de la Salud), seguir los pasos del presidente (Donald) Trump'.Sostuvo que el virus SARV-CoV-2, causante de la Covid-19, 'es una enfermedad que estaba prevista, porque ocurrió en China, luego pasó por algunos países ricos, todo el mundo ya decía que la mejor solución era preparar a la sociedad para un aislamiento'.Recalcó que, en este país, Bolsonaro, 'que estudió para ser teniente en el Ejército brasileño y por lo tanto no es un especialista en medicina, en investigación, podría haber reunido un equipo técnico con las personas más extraordinarias'.En tal sentido mencionó el Instituto Butantán, a la fundación Fiocruz y otras entidades que existen en Brasil, y 'tomar los médicos más importantes que entienden este tema, hacer un colectivo de especialistas para orientar el comportamiento del gobierno en su vida cotidiana'.Para Lula, el exmilitar no hizo esto 'porque no creía en el coronavirus, pensaba que era una pequeña gripe, pensaba que realmente habíamos nacido para morir y, por lo tanto, si moríamos, nos arrepentiríamos, pero dejémoslos morir'.El exdirigente obrero reiteró que Bolsonaro desafió a todas las personas que podían ayudarle, ofendió a los gobernadores, 'a los periodistas, a los intelectuales, a los médicos, a todos los que pensaban de forma diferente a él'.Brasil aumentó este domingo a 101 mil 49 las pérdidas humanas y a tres millones 35 mil 422 los casos de contagios de la Covid-19, según el último boletín del Ministerio de Salud.Para llegar a tales cifras se sumaron, de sábado para domingo, 572 fallecidos y 23 mil 10 nuevas infecciones.El gigante suramericano figura como el segundo país del mundo con más afectados por la pandemia, detrás de Estados Unidos.Brasil con más de 100 mil decesos por la Covid-19Brasil acumuló 101 mil 49 muertes y tres millones 35 mil 422 contagios de la Covid-19, según el último boletín del Ministerio de Salud publicado hoy.Para llegar a tales cifras se sumaron, de sábado para domingo, 572 fallecidos y 23 mil 10 nuevos pacientes con el virus SARS-CoV-2.Según la cartera, de ese último total, los recuperados de la dolencia alcanzan los dos millones 118 mil 460 de personas.El estado de Sao Paulo es el que tiene los mayores números desde el comienzo de la pandemia, con 627 mil 126 infectados y 25 mil 114 víctimas mortales.Le sigue Río de Janeiro con 178 mil 850 contaminados y 14 mil 80 defunciones.