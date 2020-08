Se rompe la última plataforma de hielo intacta en Canadá

Fotografía de grietas en la plataforma de hielo Milne, que se ha roto a finales de julio de 2020 Credito: Luke Copland

7 de Agosto - Gran parte de lo que era la última plataforma de hielo intacta de Canadá se ha partido y convertido en enormes témpanos a causa de las altas temperaturas del verano y el calentamiento global, dijeron científicos.



La plataforma de hielo Milne, de 4.000 años de antigüedad y situada en la costa noroeste de la isla Ellesmere, había sido la última plataforma intacta de Canadá hasta finales de julio, cuando la analista Adrienne White, del Servicio Canadiense de Hielos, notó que fotografías de satélite mostraban que 43% de ella se había roto. Dijo que esto sucedió alrededor del 30 o 31 de julio.



Se formaron dos témpanos gigantes, así como otros de menor tamaño, y han comenzado a alejarse a la deriva, declaró White. El más grande de ellos tiene unos 55 kilómetros cuadrados (21 millas cuadradas) y 11,5 kilómetros (7 millas) de largo. Ambos témpanos tienen un grosor de entre 70 y 80 metros (entre 230 y 260 pies).



“Ese es un bloque de hielo gigantesco”, declaró White. “Si uno de ellos se dirige hacia una plataforma petrolera, no hay nada que puedas hacer salvo mover tu plataforma petrolera”.



La plataforma de hielo, que tenía una superficie blanca ondulada de 187 kilómetros cuadrados (72 millas cuadradas), y crestas y canales de agua derretida de color azul, ahora quedó reducida a 106 kilómetros cuadrados (41 millas cuadradas).



Las temperaturas de mayo a principios de agosto en la región fueron 5 grados Celsius (9° Fahrenheit) más altas que el promedio de 1980 a 2010, señaló el profesor de glaciología de la Universidad de Ottawa Luke Copland. Esto se añade a un Ártico que venía calentándose a un ritmo mayor que el resto del planeta, y esta región estaba calentándose incluso más rápidamente.



“Sin duda es el cambio climático”, declaró Coplan, que subrayó que la plataforma de hielo se está derritiendo arriba por el aire caliente y abajo por el agua más caliente.



Las plataformas de hielo tienen cientos de miles de años, tienen mayor grosor que el hielo marino de largo plazo, pero no son tan grandes ni tan antiguas como los glaciares, dijo Copland.



Canadá solía tener grandes plataformas de hielo en la costa norte de la isla Ellesmere, pero se han ido fragmentando en las últimas décadas a causa del calentamiento climático provocado por la humanidad, manifestó White.



Para 2005 quedaban seis plataformas de hielo, pero “la Milne era realmente la última plataforma de hielo completa”, agregó.



Seth Borenstein



