Por primera vez Facebook elimina publicación de Trump

Logo de Facebook en el Nasdaq MarketSite en Times Square de Nueva York Credito: Archivo

6 de Agosto - Facebook eliminó por primera vez el miércoles una publicación del presidente estadounidense Donald Trump por violar su política contra propagar información falsa sobre el coronavirus.



La publicación incluía un enlace a un video de Fox News en el que Trump dice que los niños son “prácticamente inmunes” al virus.



Facebook dijo que el “video incluye afirmaciones falsas de que un grupo de personas es inmune al COVID-19, lo que es una violación a nuestras políticas en torno a desinformación dañina sobre el COVID”.



Un tuit de Trump con el mismo video seguía en Twitter el miércoles por la noche. Eso pese a que la red social ha sido más rápida que Facebook en los últimos meses en etiquetar publicaciones del presidente que quebrantan sus políticas contra la desinformación y el abuso. Twitter no ofreció comentarios al respecto de forma inmediata.



Es la primera vez que Facebook elimina una publicación de Trump, en lugar de etiquetarla, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.



Varios estudios sugieren, pero no comprueban, que los niños son menos propensos a contagiarse en comparación con los adultos y que tienen más probabilidades de sólo desarrollar síntomas leves. Pero esto no es lo mismo que ser “prácticamente inmunes” al virus.



Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que involucró a 2.500 niños, publicado en abril, encontró que aproximadamente 1 de cada 5 niños infectados fueron hospitalizados por el virus, en comparación con 1 de cada 3 adultos. Tres pequeños fallecieron.



El estudio carece de datos completos sobre todos los casos, pero también menciona que muchos niños contagiados no desarrollan síntomas, lo que les permitiría propagar el coronavirus a otras personas.



La periodista de The Associated Press Amanda Seitz contribuyó a este despacho.