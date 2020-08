Onza de oro pulveriza máximos históricos al superar los 2.034 dólares

Lingote de oro Credito: web

5 de agosto de 2020.- La onza de oro alcanzará este miércoles nuevos máximos históricos, tras ubicarse en 2.034,20 dólares.



Esta tendencia fue repetida por la plata, la cual también superó los máximos que no se veían desde el año 2013, al ubicarse en los 26,51 dólares.



Tal como lo refleja la agencia internacional de noticias Reuters, ante la debilidad del dólar y la caída en los intereses de la deuda, la revalorización del oro superó el 30 % en lo que va de año.



Los analistas del banco suizo Julius Baer coinciden en afirmar que la referencia del oro se debe a la preocupación que tienen los inversores ante la posibilidad de que ocurra un aumento rápido de la infección, y un desmoronamiento del dólar, como resultado de la aprobación de más ayudas económicas en EEUU para enfrentar la pandemia actual.



De manera explicativa, los analistas muestran que el seguro que brinda el oro en las carteras de los inversores se ha vuelto muy costoso, aunque "el estado de ánimo del mercado está volviendo cada vez más optimista, lo cual es una señal de advertencia", aclarando que esto no significa "que el repunte del oro no pueda continuar".



Por otra parte, representantes de la sociedad de inversión Aberdeen Standard Investments aseguran que la tendencia del oro hasta alcanzar los 2.000 dólares ha sido "impactante, pero no una sorpresa".



Para sustentar sus aseveraciones, indica que la combinación de la escalada de tensiones entre EEUU y China y los temores permanentes sobre el impacto económico de la pandemia del coronavirus han proporcionado mucho combustible para este aumento, y no parece probable que ninguno de los dos factores se van a disipar a corto plazo".



En relación con la plata, los críticos piensan que aún la queda recorrido para alcanzar sus máximos históricos, en 49,80 dólares, alcanzados en abril de 2011.



Para concluir, enfatizan: "A medida que los inversores siguen enfrentando la volatilidad y la incertidumbre, el atractivo de los activos refugio seguros como el oro y la plata solo aumentará".



Esta nota ha sido leída aproximadamente 384 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)