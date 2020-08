(VIDEO) Director de la OMS afirma que “quizás nunca haya una solución” para el Covid-19

03.08.20 - La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes de que quizás nunca haya una “solución” contra la pandemia de COVID-19, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna.“No hay solución y quizás nunca la haya”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea.Además, la misión de la Organización Mundial de Salud concluyó el trabajo preparatorio para su investigación sobre el origen de la pandemia de COVID-19, anunció este lunes la agencia de Naciones Unidas.“El equipo de la OMS que viajó a China terminó su misión consistente a sentar las bases de los esfuerzos conjuntos para identificar los orígenes del virus”, declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, donde además precisó que “estudios epidemiológicos comenzarán en Wuhan para identificar la fuente potencial de infección de los primeros casos”.El porcentaje de personas que fallecen tras contraer el coronavirus causante de la COVID-19 ronda según algunos estudios científicos el 0,6 por ciento, una cifra “aún muy alta”, señalaron en rueda de prensa expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Aunque el porcentaje de muertes entre los casos diagnosticados es mayor, de casi el 4 por ciento (686.000 de 17 millones), la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, aclaró que la letalidad real podría ser inferior al 1 por ciento, dado que muchos casos leves de COVID-19 no se detectaron.El porcentaje, que ha ido descendiendo a medida que mejoraban los tratamientos de los casos más graves, “podría en principio no parecer muy alto, pero sí lo es teniendo en cuenta la gran capacidad de transmisión” de la enfermedad, advirtió la experta estadounidense.El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan, coincidió en esta afirmación y recordó que si ahora alrededor de uno de cada cien pacientes fallece en la actual pandemia, en la anterior que declaró la organización, la de gripe A de 2009, la tasa era mucho menor, de una por cada 10.000.“Este virus es mucho más mortal, y eso nos indica que hay que evitar contagiarse, eso es lo principal. Quizá los síntomas en uno mismo no sean graves, pero hay que evitar transmitir la enfermedad a otros, es muy importante tener solidaridad conjunta”, concluyó.“Estamos dando al virus la oportunidad de que salte y hay personas que pueden evitarlo”, añadió el experto, quien volvió a pedir responsabilidad a los jóvenes, origen de algunos rebrotes actuales en países como España, donde se había controlado el contagio comunitario.Con información de agencias