(VIDEO) Detienen y acusan en EEUU a una mujer que tosió sobre otra deliberadamente

01-08-20.-Una mujer que deliberadamente tosió sobre otra en un centro comercial de Jacksonville (noreste de Florida) y fue grabada en un video que se hizo viral, deberá comparecer ante la justicia este mes, tras haber sido detenida y acusada de asalto.Medios locales informaron este sábado del caso de Debra Hunter, que fue filmada por la persona a la que tosió en la cara, Heather Sprague, una mujer en tratamiento por un tumor cerebral y con inmunodeficiencia.La ahora acusada de asalto se encontraba en un centro comercial cuando ocurrieron los hechos en junio pasado y no llevaba mascarilla, al contrario que su víctima.Cuando vio que Sprague la estaba grabando con su celular se acercó directamente a ella y tosió frente a la cámara.Sprague denunció el hecho ante la policía y colocó en redes sociales el video, que inmediatamente se hizo viral.Casi un mes después, Hunter fue detenida, acusada y puesta en libertad bajo fianza, según el canal First Coast News.El 19 de agosto deberá comparecer ante la justicia.Florida es actualmente el estado de EEUU con más casos de COVID-19 después de California, que encabeza la tabla.Según el Departamento de Salud de Florida, desde el 1 de marzo hasta hoy 470,389 personas se han contagiado y 6,966 han fallecido, incluyendo a 123 no residentes en el estado que murieron aquí por la COVID-19.*Con información de EFE