Vietnam reporta el primer fallecido por Covid-19

Desde mediados de abril a mediados de julio, el país no había registrado ningún caso de transmisión local, pero un nuevo foco apareció el fin de semana pasado en la turística ciudad de Da Nang y se propagó a varias ciudades, donde se han reportado un centenar de nuevos casos.



Las autoridades aseguraron que la víctima fue un hombre de 70 años residente en la ciudad de Hoi An y que dio positivo a principios de semana.



En ese momento, no había dado positivo al Covid-19, pero la prueba que se le hizo este lunes arrojó que era portador del virus y se le declaró el paciente número 428 en la nación indochina. Este jueves, su estado de salud empeoró y fue trasladado a un hospital en la vecina ciudad de Hue.



A pesar de los esfuerzos para salvar su vida, el equipo médico no tuvo éxito. Entre las morbilidades del paciente se encontraban hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y neumonía, además de su avanzada edad.



A pesar de esta pérdida, Vietnam se encuentra en la lista de países que mejor ha enfrentado la pandemia. La nación cuenta con 96 millones de habitantes y solo 545 casos positivos, a pesar de estar rodeada de países con situaciones más complejas.



Solo el viernes se registraron 45 casos en un solo día, un récord diario desde el inicio de la crisis sanitaria, según las autoridades, que no tardaron en actuar.



El gobierno teme que el virus se propague a Hanói, la capital.



Con información de agencias.





