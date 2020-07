(VIDEO) EEUU: Florida esperando la tormenta "Isaías" sigue marcando record de muertes diarias por Covid- 19

30.07.20 - La posible llegada a Florida de una tormenta tropical el fin de semana pone más presión a uno de los estados de Estados Unidos (EEUU) más golpeados por la COVID-19, donde en las últimas 24 horas se contabilizaron 9.446 nuevos casos y 217 muertes.En las últimas 24 horas, 9.956 personas se sumaron a la lista de contagiados, que son desde el 1 de marzo 461.379, el mayor número después de California.Las muertes totalizan 6.586 con las 253 contabilizadas este jueves 30-J, que incluyen solo a los residentes en este estado.Desde el 1 de marzo 123 no residentes han fallecido por la covid-19 en Florida, según cifras oficiales.Florida se mantiene como el segundo estado con el mayor número de casos de COVID-19 todo el país por detrás de California. Sin embargo, tendrá que luchar con la tormenta Isaías.La situación creada por la pandemia se complicará con la prevista llegada de la tormenta tropical Isaías a Florida este viernes 31-J por la noche o el sábado por la mañana.A causa de Isaías, que hoy se estaba acercando a República Dominicana y Haití, tras pasar por Puerto Rico, las autoridades decidieron cerrar los centros de pruebas de la covid-19 en el sur del estado.Hugh Willoughby, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y que ha trabajado desde la década de los 70 para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), reconoció que en su casa "ya se están preparando para lo que pueda pasar"."Estos lugares en los que son epicentros de la COVID-19 la población que no es rica va a sufrir al no poder reparar los daños. Además, la posibilidad de estar encerrado en un refugio rodeado de gente supone un foco de contagios", afirmó.Debido a la tormenta tropical Isaías, que posiblemente llegará a la Florida, las autoridades del estado cerrarán los centros de pruebas de coronavirus este jueves por la tarde y volverán abrir el 5 de agosto. En las últimas 24 horas, al menos 216 personas fallecieron por covid-19, según las cifras reportadas por el estado.Desde que el 1 de marzo se detectó el primer caso del virus en Florida, se han hecho pruebas a más de 3,5 millones de personas, de las cuales un 12,87 % dio positivo.Considerando solo los resultados de pruebas conocidos en las últimas 24 horas, el porcentaje se sitúa en el 12 %, aunque en Miami-Dade, que acumula más de 115.916 casos y 1.515 muertes por covid-19, sube al 17,8 %.El temido colapso del sistema de salud no se ha producido, pero la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y de los hospitales en general es alta y se ha reportado escasez de personal de enfermería y de médicos en algunas ciudades.A día de hoy había 8.429 personas ingresadas en hospitales y unidades de cuidados intensivos del estado, según cifras oficiales.Más de 150.000 personas han muerto y más de 4,4 millones se han infectado, lo que convierte a Estados Unidos en el peor caso del nuevo coronavirus en números absolutos en todo el mundo.Con información de agencias