Nave Mars 2020 que transporta al robot explorador de la Nasa sufre problemas técnicos

El despegue del Mars 2020 que lleva al robot Perseverance, en Cabo Cañaveral

30-07-20.-La nave Mars 2020, que transporta un nuevo vehículo de la Nasa enviado para explorar Marte, experimenta problemas técnicos y mantiene operativos solamente sus sistemas esenciales, informó este jueves 30-J la agencia espacial de Estados Unidos.



"Los datos indican que la nave espacial ingresó en un estado conocido como modo seguro, probablemente porque parte de la nave espacial se encontraba un poco más fría que lo esperado mientras (...) se encontraba en la sombra de la Tierra", dijo la Nasa, que agregó que la misión estaba evaluando completamente el estado del artefacto.



Cuando una nave entra en modo seguro, apaga todos los sistemas excepto los esenciales hasta que recibe nuevos comandos del control de la misión.



Matt Wallace, subdirector de proyectos de la misión, sostuvo que el hecho de que la nave espacial hubiera entrado en modo seguro no era demasiado preocupante. "Eso está perfectamente bien, la nave espacial está feliz allí", dijo.



La nave espacial ha dejado la sombra de la Tierra y las temperaturas ahora son normales.



"En este momento, la misión Mars 2020 está completando una evaluación de salud completa en la nave espacial y está trabajando para devolverla a una configuración nominal para su viaje a Marte", agregó la Nasa.



La nave espacial también experimentó un retraso al establecer su enlace de comunicaciones con el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California (oeste de EEUU), su control de misión.



Mars 2020 envió su primera señal a los controladores en tierra a las 09H15 (13H15 GMT), pero no fue sino hasta las 11H30 (15H30 GMT) que estableció la telemetría -datos más detallados sobre la nave espacial-.



"El equipo está trabajando a través de esa telemetría, van a revisar el resto de la sanidad de la nave espacial. Hasta ahora, todo lo que he visto se ve bien, así que sabremos más en un momento", aseguró Wallace.



El nuevo rover de Marte, también conocido como Perseverance, despegó este jueves 30 de julio desde Cabo Cañaveral en Florida en dirección al planeta rojo con la misión de encontrar vida microscópica ya sea presente o pasada sobre la superficie marciana.



El vehículo espacial de la Nasa fue lanzado al espacio en un cohete Atlas V a las 7:51 (11:51 GTM) desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy de la Nasa dónde las condiciones de lanzamiento fueron inmejorables.



Tras la conocida cuenta atrás de los lanzamientos espaciales y un pequeño temblor en el centro de control de Pasadena (California) el cohete ascendió hasta los cielos y puso rumbo a Marte donde se espera que llegue en febrero.



La misión Mars 2020 debía producirse en este periodo del año ya que es cuando la Tierra y Marte tienen la alineación adecuada para que el viaje sea lo más barato posible y habría que esperar 26 meses y costaría unos 500 millones de dólares retrasar el lanzamiento.



*Con información de AFP y EFE