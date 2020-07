Trump cuestiona voto por correo y quiere postergar las elecciones presidenciales en EEUU

30-07-20.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez sobre la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales de su país, previstas para el 3 de noviembre próximo, al cuestionar la posibilidad de que autorice la votación universal por correo.



Trump habló por primera vez de la posibilidad de "retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura", en momentos en los que el país sufre la embestida de la epidemia del coronavirus.



Las declaraciones del mandatario estadounidense fueron realizadas a través de su cuenta en la red social Twitter, en las que criticó los posibles cambios en la modalidad de votación a causa de la crisis sanitaria.



"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más inactiva y fraudulenta de la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos", advirtió el mandatario, quien planteó la siguiente pregunta: "¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?".



Esta propuesta encendió las alarmas en Washington, según msus críticos, es una señal de que Trump está preparando el terreno para no aceptar un posible resultado adverso y quitar legitimidad a un eventual triunfo de su rival Joe Biden.



El presidente está cada vez más lejos de volver a conquistar la Casa Blanca, como es su deseo. Está hoy muy complicado en las encuestas, que lo ubican 8,4 puntos por debajo de Biden a nivel nacional (según promedio de encuestas de RealClearPolitics) e incluso en estados clave como Florida, Pennsylvania o Wisconsin, distritos en los que consiguió imponerse en 2016.



La Constitución establece, además, que el mandato presidencial no puede extenderse más allá del 20 de enero, o sea que si las elecciones se postergaran después de esa fecha quien debería asumir la presidencia sería el titular de la Camara de Representantes, en esta caso la demócrata Nancy Pelosi.