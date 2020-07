México: se cumplen 70 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

No hay resultados de la investigación sobre el caso Ayotzinapa Credito: Archivo

28 de julio de 2020.- Los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quieren a sus hijos vivos, pero también a funcionarios de la pasada administración en la cárcel.



La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó a los 70 meses sin resolver. Los padres de familia regresaron a las calles de la Ciudad de México el pasado 26 de julio a pesar de la lluvia y del COVID-19. Siguen inconformes con los resultados de las investigaciones.



Junto al llamado anti monumento de los 43, exigen que los funcionarios de la ex Procuraduría General de la República (PGR) sean detenidos y llevados ante un juez, porque según ellos deben responder por la presunta manipulación de la investigación.



Los padres de familia no están satisfechos con los avances en la investigación que han presentado la Fiscalía. Insistieron en que no basta con haber identificado un fragmento de la osamenta del estudiante, Christian Rodríguez Telumbre.



Los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa dicen que para el 7 de agosto necesitan respuestas por parte del gobierno federal, en caso de que no las reciban radicalizarán sus protestas para que se detengan a todos los funcionarios que según ellos, están involucrados en la desaparición de sus hijos, reportó una nota de Hispantv.