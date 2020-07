China ordena en represalia el cierre del consulado de EEUU en Chengdu

Consulado de los EEUU en Chengdu, provincia de Sichuan, suroeste de China Credito: AFP

China cumplió su amenaza y respondió hoy a Estados Unidos exigiendo el cierre de su consulado en la ciudad de Chengdu como represalia a la orden de clausura de su oficina diplomática en Houston (Texas), desatando una de sus peores crisis políticas desde que los dos países establecieron relaciones en 1979.



Tras un impase de un día, la Cancillería china finalmente anunció en la mañana de este viernes su decisión de «revocar el consentimiento» para establecer el Consulado de Chengdu -capital de la provincia suroccidental de Sichuan-, y exigir «el cese de todas sus operaciones».



24-07-20.-El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que se trata de "una respuesta legítima y necesaria contra la acción injustificada de EEUU" de ordenar el cierre de su consulado en Houston, que Washington defiende asegurando que busca "proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos", aunque China niega que la oficina haya robado propiedad intelectual.



"La relación entre ambos países no es la que China desearía, pero Washington es responsable de ello", se exculpó la Cancillería en un comunicado, y agregó que su respuesta está "en línea con la ley internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y las prácticas diplomáticas" dado que, a sus ojos, la medida que tomó Washington rompió todas estas reglas.



Por la tarde, el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin, fue un paso más allá y señaló que los diplomáticos estadounidenses enviados a Chengdu participan en actividades que no son coherentes con su misión, y que China ha presentado en el pasado múltiples quejas al respecto.



Wang aseguró que "el consulado chino en Houston sigue operativo", y volvió a pedir a Washington que reconsidere su decisión.



El ministerio chino no especifica cuándo cerrará la representación diplomática. En el caso de Houston, el gobierno de Donald Trump dio 72 horas a los diplomáticos chinos para desalojar.



La tensión entre China y Estados Unidos, ya alimentada por las disputas comerciales y las acusaciones mutuas sobre el origen de la pandemia de la covid-19, ha aumentado en las últimas semanas con la imposición por parte de Pekín de una ley de seguridad nacional en Hong Kong.



Señal de la desconfianza en el ambiente, autoridades estadounidenses sospechan que una ciudadana china, acusada de ocultar sus vínculos con el ejército de su país para obtener una visa, se encuentra refugiada en el consulado chino en San Francisco para evitar ser arrestada.



La respuesta de Pekín de este viernes provocó la caída de las bolsas chinas: Hong Kong cedió un 2,19%, Shanghái un 3,9% y Shenzhen un 5%.



Además de la embajada en Pekín, Estados Unidos tiene cinco consulados en China continental (Cantón, Shanghái, Shenyang, Chengdu, Wuhan) y uno en Hong Kong.



El de Chengdu, inaugurado en 1985, cubre el suroeste de China, incluida la región autónoma del Tíbet. Según su página web, posee 200 empleados, de los cuales 150 tienen estatus local.



*Con información de AFP y EFE