(VIDEO) Brasil reporta 60.000 nuevos casos positivos y record de 1.300 fallecimientos en un día por Covid-19

23.07.20 - Las autoridades sanitarias de Brasil reportaron este jueves el diagnóstico de 59.961 casos confirmados positivos de la Covid-19 y 1.311 (cifra record) nuevas muertes en las últimas 24 horas.Con el nuevo parte epidemiológico el país suma un total de 2.287.475 nuevos casos y 84.082 decesos desde el inicio de la pandemia, asimismo la cifra de recuperados asciende a 1.570.237 pacientes.La tasa de letalidad se encuentra en 3,7 por ciento, la tasa de mortalidad es de 40 por cada 100.000 habitantes y la tasa de incidencia resultó de 1.088,5 por cada 100.000 habitantes.La región más afectada de la nación continúa siendo el estado de Sao Paulo que en la última jornada reportó 12.561 nuevos diagnósticos positivos y 362 nuevas defunciones.El estado contabiliza un total de 452.007 contagios positivos a la Covid-19 y, lamentablemente, 20.894 muertes desde el inicio del brote en el país.En Brasil los contagios se han acelerado según muestran los últimos registros sobre la pandemia. En ese sentido Beto Pretto, secretario de Salud de Paraná expresó que “estamos al límite de la falta de medicamentos para mantener a los pacientes sedados con intubación. Tenemos stock para otros cuatro días”, y agregó además que la situación que describe no es local, sino nacional.El presidente, Jair Bolsonaro, que está contagiado, ha insistido en que la pandemia "no se puede evitar". "No hay forma de evitarla, sólo si estás aislado en un rincón, entonces puedes evitarlo", ha dicho en una retransmisión difundida a través de sus redes sociales que ha recogido el portal G1.Con información de TeleSur