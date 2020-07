Las vinculaciones de Ghislane Maxwell con un video donde aparece el príncipe Andrés y una violación de Trump a una menor de 13 años

Otro escándalo alcanza a dos de las personas mas populares en el mundo de la realeza y de la política internacional. Una extrabajadora de Jeffrey Epstein, asegura que existe un video donde aparece el príncipe Andrés de Inglaterra bailando con una mujer semidesnuda, dentro de una residencia del magnate acusado de tráfico sexual de menores, y que fue hallado sin vida en su celda.

La exempleada de Epstein identificada como Tiffany Doe, para proteger su identidad, aseguró al periódico británico The Sun, que en una ocasión al entrar por accidente a una de las habitaciones de la residencia del proxeneta millonario, lo descubrió junto a Ghislaine Maxwell divirtiéndose mientras observaban el video donde aparecía el duque de York muy entretenido bailando con la mujer casi desnuda, y se referían a él, como "Randy Andy"(caliente o cachondo en español).

Doe, quien ahora cuenta con 48 años de edad cuenta que "No sé quién era la niña del video, pero estaba en 'topless'", añadió "Realmente, no puedo decir cuál era su edad. No podía ver a Andrés por completo, así que no sé si estaba vestido o no. Parecía haber sido filmado en una habitación. No creo que Andrés supiera que lo estaban filmando", dijo la exempleada.

Por otro lado un examigo de Ghislane Maxwell quien se mantiene bajo anonimato confió que ella mantiene una reserva secreta de videos sexuales del fallecido millonario para cubrirse en caso de tener que llegar a una negociación judicial para no ir a prisión.

En dichos videos aparecen personas famosas y muy conocidas, por lo que ella las habría escondido, "siempre ha sido muy astuta" "Si Ghislaine cae, se llevará a todos con ella", aseguró el examigo de Maxwell.

La socialite Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, fue detenida el pasado 2 de julio por el FBI en una mansión recóndita de Bradford, EEUU. Lugar en donde pudo esconderse de la justicia y por temor a ser asesinada.

Por otro lado, el príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, habría sido obligado a renunciar el año pasado a su condición de miembro de la realeza por presuntamente estar vinculado a Epstein y su red de prostictución de menores de edad.

Tiffany Doe ha admitido que conoció a Epstein cuando tenía apenas 22 años y que él la habría manipulado para que reclutara niñas para él. Además añade, la exempleada que pudo corroborar las declaraciones de otra mujer, identificada como Jane Doe,(seudónimo utilizado por la justicia estadounidense como protección) quien denunció haber sido obligada por Jeffrey Epstein a que tuviera relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía sólo17 años.

Otro caso que sale a relucir es cuando en 2016, el entonces candidato presidencial, Donald Trump, fue demandado por violación por el nombre genérico de "Jane Doe" en la corte federal de Manhattan en Nueva York.

Al actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump se le acusó de violar a una niña de 13 años en 1994. La demanda fue presentada por la mujer identificada como"Jane Doe". En el documento, la mujer alega que Trump la violó en repetidas ocasiones durante 1994 en varias fiestas organizadas por Epstein, el magnate de las finanzas sentenciado a cárcel por solicitar a niñas menores para prostituirlas y que luego fue encontrado muerto en su celda tras un aparente y sospechoso suicidio.