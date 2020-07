(VIDEO) Decenas de miles de ciudadanos protestan en región de Rusia por arresto de gobernador

21-07-20.-Cientos de habitantes de una región del extremo oriente de Rusia protestaron el martes contra el arresto de gobernador y exigieron la destitución inmediata del mandatario interino asignado por el gobierno.Los manifestantes en la región de Khabarovsk protestaban contra la destitución de su gobernador Sergei Furgal, quien llevaba en el cargo desde 2018 y fue arrestado el 9 de julio. El gobierno colocó en su lugar al legislador Mikhail Degtyaryov.Las autoridades acusan a Furgal de estar involucrado en el asesinato de empresarios en 2004 y 2005. Furgal rechaza las acusaciones, que datan de la época en que él era empresario de importaciones madera y metales.El arresto ha provocado continuas protestas en Khabarovsk, dos de ellas con más decenas de miles de participantes.Videos tomados en la protesta del martes muestran a enormes multitudes en el centro de la ciudad, coreando “¡Queremos a Furgal!”, “¡Fuera Degtyaryov!” y “¡Fuera Putin!”.Furgal, del Partido Liberal Democrático, fue elegido en 2018, derrotando al gobernador de entonces respaldado por el Kremlin. Su victoria fue una sorpresa: Furgal no hizo mucha campaña y seguía la línea del Kremlin.Degtyaryov, de 39 años, es también miembro del Partido Liberal Democrático y ha sido parlamentario desde 2011. Es mejor conocido por controversiales propuestas, como pintar de blanco las paredes del Kremlin, prohibir el uso de dólares estadounidenses en el país y prohibir a los homosexuales donar sangre.Durante sus cerca de dos años en el cargo, Furgal se ganó la reputación de ser "el gobernador del pueblo". Disminuyó su propio salario, ordenó la venta de un costoso yate que compró la Administración anterior, se reunió con los manifestantes cuando se produjeron protestas y redujo significativamente las tarifas de vuelos para los residentes de áreas remotas."Furgal se convirtió en un símbolo político para los residentes de la región, y todas las acusaciones, por graves que sean, son de otra dimensión no política", dijo el analista político Abbas Gallyamov en una publicación de Facebook."Aunque tengo casi 70 años, me preocupo sinceramente por mi región, por Rusia y nuestra nación, por Furgal y la libertad. Quiero que seamos libres", dijo Alla Sokolova, otra manifestante en Jabárovsk.Las protestas también se producen después de que el presidente Vladimir Putin, el pasado 1 de julio, impulsara un plebiscito constitucional, profundamente controvertido, cuyos resultados ahora le permiten presentarse a la reelección hasta 2036.*Con información de AP y AFP