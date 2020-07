(VIDEO) Cuba logró su primer día sin registro de nuevos contagios por Covid-19

20.07.20 - Por primera vez desde que en marzo detectó la presencia de la enfermedad en su territorio, Cuba no registró en las últimas 24 horas ningún contagio de coronavirus Sars-CoV-2, aunque las autoridades sanitarias del país no dan la batalla por concluida y piden a la población que no baje la guardia.“No tenemos casos confirmados, no tenemos casos graves, críticos ni fallecidos. Realmente muchas personas han dicho: llegará ese día; creo que llegó”, afirmó.No obstante, alertó que el problema “no es que haya llegado el día cero en lo que a Covid-19 se refiere, sino la necesidad mantener todos los cuidados pues aún hay casos con el coronavirus en la isla que pueden transmitirlo”.El país acumula 229.357 muestras realizadas y 2446 positivas que representan el 1,1 por ciento de ese total. Se mantienen ingresados confirmados 38 pacientes, todos con evolución clínica estable. Hasta este lunes, la isla cuenta con 87 fallecidos en total (ninguno del día), dos evacuados y 2319 pacientes recuperados.“Sí esperamos que tengamos más casos, y que nadie piense que van a disminuir las pruebas (de diagnóstico), que van a disminuir las acciones de restricciones, porque realmente estamos conscientes que (…) tienen que quedar personas asintomáticas, infectadas en nuestro país, con posibilidad de transmisión”, añadió.Y “el objetivo es buscarlos, aislarlos, diagnosticarlos, y que realmente logremos una estabilidad en esta cifra de cero (casos) o de pocos casos”, resaltó.Al comparar estas cifras con los datos en todo el mundo, la isla presenta actualmente una letalidad del 3,5 por ciento, frente a un 4,2 por ciento en el mundo, con 185 países con casos de Covid-19, 14 millones confirmados y 601.934 fallecidos.En las Américas hay más de 7 millones de casos confirmados que representan el 53 por ciento del total de casos reportados en el mundo y la convierten en epicentro mundial de la pandemia. La región cuenta con 309.632 muertos, lo que mantiene una letalidad de 4 por ciento.Desde que comenzó la pandemia, la estrategia cubana consistió en aislar a los pacientes que contagian sin tener síntomas, buscar posibles enfermos casa por casa y realizar pruebas para detectar la Covid-19 a todos los contactos de un caso confirmado, con o sin síntomas.Con el protocolo diseñado para el tratamiento del coronavirus en la isla, basado en lo preventivo y lo terapéutico, desde el 1 de junio hasta el pasado viernes fueron diagnosticados 352 casos, 17 graves y sólo dos pacientes llegaron al estadio de crítico.Las medidas vigentes en los últimos meses, algunas de las cuales se han ido levantando o suavizando desde el comienzo de la desescalada, han incluido el uso obligatorio de la mascarilla, la paralización completa del transporte público, el cierre de los negocios no imprescindibles y la cancelación de espectáculos y otros eventos públicos.Sin embargo, el cierre de las fronteras aéreas y marítimas se mantiene a pesar de que el plan de desescalada prevé su reapertura en la tercera y última fase, que rige desde este lunes en todo el país excepto en La Habana, que permanece en fase 1, y su vecina provincia de Mayabeque, en fase 2.En la tercera fase incluye el restablecimiento a pleno rendimiento de todas las actividades económicas y productivas, así como de los servicios de salud y todos los trámites burocráticos. El uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados sigue siendo obligatorio.Se mantiene asimismo la suspensión de carnavales y otras festividades de asistencia masiva y la limitación de los servicios que ofrecen los centros nocturnos.El reporte por Covid-19 más reciente indica que en la isla se han detectado 2.446 casos confirmados, 2.319 recuperados y 87 fallecimientos.Con información de agencias.