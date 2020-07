(VIDEO) López Obrador "no declarará la guerra" tras video de fuerza del Cartel de Jalisco Nueva Generación

20-07-20.-El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes 20-J que "no declarará la guerra" al narcotráfico tras el video en el que miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng) envían un mensaje de desafío al Gobierno y muestran su poder de fuego."Que quede muy claro: no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos", manifestó el mandatario en su rueda de prensa, reseñó la agencia Efe.López Obrador calificó de "propaganda" el video difundido el viernes 17-J en el que aparecen decenas de miembros del Cjng, considerado el más poderoso de México, con uniformes, decenas de vehículos blindados y armas de uso exclusivo del Ejército.El Presidente acusó a periodistas y críticos del Gobierno por "plagar" las redes sociales con el video, hacer "apología" del "desfile" que hizo el grupo delictivo y urgir a la confrontación."Fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos", declaró.