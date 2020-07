Rafael Correa: "¡Qué manarrachada jurídica! ¡No tienen ni vergüenza profesional!"

Rafael Correa

19.07.20 - El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, resolvió suspender este domingo temporalmente del registro de Organizaciones Políticas a Fuerza Compromiso Social, organización a la cual pertenecen el expresidente Rafael Correa y otros tres movimientos.



La decisión, que otorga 10 días a esas agrupaciones para presentar sus pruebas de descargo, se tomó por mayoría del Pleno, con votos de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, los consejeros Esthela Acero y José Cabrera, en sesión virtual en la que no participaron los otros dos miembros, Enrique Pita y Luis Verdesoto. Reseñó el portal de noticias Prensa Latina.



El Consejo se acogió, con esa postura, a un informe de la Contraloría general de la República, en el cual recomendó al máximo ente comicial, dejar sin efecto la personería jurídica de esa organización, así como de Libertad es Pueblo, Podemos y Justicia Social.



Según aclaró Atamaint, el órgano electoral no ha eliminado a esas cuatro organizaciones políticas, sino que en respeto al debido proceso, les otorga el derecho a la defensa, lo cual fue condenado por Compromiso Social y parte de la ciudadanía.



La suspensión del Registro se da a solo dos meses del inicio de fase de inscripción de candidatos a los comicios generales y legislativos de febrero de 2021.



Para muchos, el paso se enmarca en toda una trama para evitar, por cualquier vía, que el exmandatario, líder de la llamada Década Ganada de Ecuador, se presente a esas justas.



La semana pasada, la presidente de Fuerza Compromiso Social, Vanessa Freire, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una demanda de pedido de destitución al contralor general, Pablo Celi, por asumir funciones fuera de su competencia e intromisión al proceso electoral.



"No nos equivocamos, este Usurpador tiene que rendirle cuentas al País y a la democracia.Exigimos al @TCE_Ecuador la destitución de Pablo Celi", ratificó en su cuenta en la red social Twitter Freire, en reacción al reciente dictamen del CNE.



"¡Qué manarrachada jurídica! ¡No tienen ni vergüenza profesional!", sentenció Correa.



Por su parte, el movimiento presentó en un cuenta en la red social el documento oficial que certifica que Celi no fue posesionado como contralor, por lo cual incidió en arrogación de funciones.



EL legislador Bairon Valle alertó: "CNE acepta injerencia de Contraloría y atiende recomendaciones de #Celi aplicando medidas cautelares de suspensión de actividades de @CompromisoRC5 por 10 días para presentar descargos. Ecuador vive una dictadura que busca impedir participación de Rafael Correa".

