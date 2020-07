Michael Moore: "Tenemos mucho que aprender de los cubanos"

El cineasta Michael Moore. Credito: Archivo

19.07.20 - "Tenemos mucho que aprender de los cubanos y también mucho que agradecerles", declaró este sábado el reconocido cineasta norteamericano Michael Moore en su intervención en el evento online "Concierto por Cuba", promovido por instituciones culturales de la Isla y Estados Unidos.



En la alocución, el destacado documentalista envió su agradecimiento a “quienes arriesgan sus vidas para salvar otras en medio de esta pandemia y en especial a los trabajadores de la salud de Cuba, los cuales se han desplegado por todo el mundo para ofrecer su ayuda a los necesitados”, reseñó el portal de noticias "Cuba Si".



He conocido de primera mano, en la propia Cuba, el sistema de salud de ese país. Allí estuve y filmé un documental dirigido a mis compatriotas estadounidenses. En esta obra describí cómo funcionaría un sistema sanitario si la salud y la atención médica fueran derechos humanos, comentó el director de Fahrenheit 9/11 (2004) y Bowling for Columbine (2002).



Asimismo, declaró que como estadounidense “me es difícil conocer los obstáculos que mi país ha impuesto a la vida, al bienestar y a la propia supervivencia de los cubanos, y a pesar de todos esos atropellos los cubanos exhiben esos logros”.



Ojalá pudiera decirles que esos atropellos terminarán en breve, manifestó el artista y agregó: “Queda mucho por hacer, pero esta noche, disfrutemos la música, demos las gracias por estar todos vivos, y no olvidemos nuestro deber con nuestros conciudadanos del planeta: el deber de acompañarlos cada vez que nos necesiten”.



Quiero dar las gracias a los médicos, enfermeros y demás trabajadores cubanos que así han obrado. Quizá un día de estos ustedes puedan venir por aquí a ayudarnos a nosotros. Muchas gracias, concluyó.



En la transmisión de más de tres horas del Concierto por Cuba acompañaron a Moore activistas sociales, políticos, actores y músicos de diversas naciones, unidos en una cita contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y en apoyo a la candidatura del Contingente Médico Cubano Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz.



Durante esta primera emisión del evento -la segunda y última tendrá lugar este domingo en la noche- participaron también con sus mensajes de solidaridad para con la mayor de las Antillas y de alabanza a su sistema de salud frente al covid-19, el actor Danny Glover, el congresista Danny Davis, David Soul, Jorge Gómez y Adalberto Álvarez, entre otros.



El proyecto, promovido por el Hot House de Chicago en coordinación con el Instituto Cubano de la Música (ICM) y el Ministerio de Cultura (MINCULT), presentó en la velada un programa virtual de lujo con la Chicago Jazz Philharmonic, Bush, Moncada, Arturo OꞌFarrill, Omara Portuondo y la Orquesta Failde, Síntesis, Tom Morello, Septeto Santiaguero, Pedrito Martínez, Osaín del Monte y Los Van Van.



De forma gratuita a través de las plataformas y redes sociales de Hot House Global, el MINCULT y el ICM, así como más de un centenar de páginas enlazadas a Streaming Cuba y la señal del Canal Clave, llegó al mundo esta iniciativa digital, sin precedentes en la historia del intercambio cultural entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba.



