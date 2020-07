Argentina: Amenazada de muerte presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini

19.07.20 - La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró haber recibido en la madrugada de este sábado dos amenazas de muerte a través del portero eléctrico de su vivienda y mediante un llamado a su teléfono particular en las que le advirtieron: "para que te calles te vamos a matar"."Siendo alrededor de las dos de la madrugada, fui amenazada de muerte a través del portero eléctrico de mi casa, al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. 'Para que te calles te vamos a matar', me dijeron", relató Bonafini, a través de un comunicado de prensa difundido por la Asociación que encabeza.También acotó que horas después recibió la segunda amenaza a través de una llamada telefónica a su residencia «a las 5:15 de la misma mañana, sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo, con el mismo tono, «te vamos a matar para que te calles»», agregó.Por su parte, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que ante las amenazas denunciadas por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández decidió "reforzar su custodia"Esta semana, Bonafini le escribió una carta pública al jefe de Estado, en la cual criticaba que se haya reunidos con algunos empresarios en la Residencia de Olivos, lo que mereció una respuesta por parte del mandatario, quien afirmó que tenía "la responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos".Canciller Arreaza condena amenazas de muerte contra Hebe de BonafiniEl ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó este sábado las amenazas de muerte proferidas contra la activista social argentina Hebe de Bonafini, así como otras integrantes del movimiento Madres de Plaza de Mayo.“Nuestra incondicional solidaridad con la ejemplar luchadora de La Patria Grande, Hebe de Bonafini y las admirables Madres de Plaza de Mayo, ante las amenazas de muerte que les han dirigido”, refiere el mensaje difundido por Twitter.Con información de: Página 12 / Agencia Télam