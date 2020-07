Brasil: Bolsonaro vuelve a dar positivo por Covid-19

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil Credito: Web

15-07-20.-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo por coronavirus, informó CNN Brasil el miércoles, lo que sugiere que el líder de derecha aún no se ha recuperado de su diagnóstico inicial anunciado hace una semana.



Esta es la segunda prueba positiva del mandatario brasileño después de que diera positivo el 7 de julio. De momento, Bolsonaro está en aislamiento en su residencia, el Palacio de Alvorada, informa la cadena. Según explicó el presidente brasileño, se sometió a la prueba de PCR y el 14 de julio obtuvo un resultado positivo.



Desde que se enfermó de COVID-19, Bolsonaro, escéptico de la pandemia, aseguró que se mantiene en buen estado de salud y a principios de esta semana dijo que ansioso por los resultados porque no soporta quedarse en casa y que reanudaría su horario de trabajo normal si el resultado de nuevas pruebas era negativo.



El mandatario destacó que sigue tomando la hidroxicloroquina para tratar su infección, junto con azitromicina. Cabe destacar, que la eficacia del primer fármaco no ha sido probada en la lucha contra el coronavirus.