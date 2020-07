Coronavirus se propaga más rápidamente en muchas partes de EEUU

15.07.20 - Casi la mitad de los 50 estados norteamericanos registran incrementos en los nuevos casos del coronavirus SARS-Cov-2 a un ritmo más acelerado que en la primavera, divulga hoy el diario USA Today.



A partir de un análisis sobre la pandemia de la Covid-19, enfermedad provocada por el mencionado virus, el medio indicó que Idaho, por ejemplo, suma 20 nuevos infectados por hora, una considerable subida con relación a principios de abril, cuando reportaba unos cinco casos en igual periodo de tiempo.



Otros lugares donde los contagios están aumentando de forma muy superior a los picos de marzo, abril y mayo son Alaska, Arizona, California, Florida, Georgia, Missouri, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.



El periódico señaló que, en sentido general, los estados, e incluso partes dentro de un mismo territorio, han tenido progresiones dramáticamente diferentes con el coronavirus, ya que los brotes que asolaron el noreste del país han disminuido, pero se incrementaron en el llamado Cinturón del Sol, que se extiende desde el sureste hasta el suroeste.



Los datos de USA Today se difunden luego de que el pasado viernes la nación norteña confirmó unos 68 mil nuevos casos de coronavirus en un solo día, la mayor cifra informada desde el inicio de la pandemia, y muy por encima del promedio de 30 mil contagios por jornada que se registraba en abril.



En medio de este continuo aumento de las infecciones, el diario The Washington Post manifestó este martes que la administración de Donald Trump sigue sin hacer el trabajo duro necesario para coordinar y orquestar una eficiente respuesta federal.



Según el periódico, lo que comenzó como un exceso de confianza destinado a minimizar los datos epidemiológicos ahora se ha convertido en un fatalismo que llevó a funcionarios de la Casa Blanca a esperar que los estadounidenses 'se adormezcan ante la creciente cifra de muertos y aprendan a aceptar decenas de miles de casos nuevos por día'.



Mientras las tasas de infección continúan aumentando, también lo ha hecho la búsqueda de chivos expiatorios en la mansión ejecutiva, donde la prioridad parece ser gestionar la imagen pública de la administración, sostuvo el medio.



A decir del Post, después de meses de sacrificio en los que se pidió a los estadounidenses que se quedaran en casa y cerraran negocios para reducir la propagación del virus, el gobierno federal no se ha cerciorado de que cualquier lugar pueda reabrir de manera segura.



Esperamos que el número de muertos no tenga que llegar a 200 mil para que el gobierno reconozca cuán desastrosa ha sido la respuesta federal y cambie de táctica, señalan los autores del artículo. El total de decesos en el país ya se acerca a 139 mil.

