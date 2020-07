EEUU, Emiratos Árabes y China tienen pautado lanzar sus naves espaciales al planeta rojo este mes de Julio

EEUU, Emiratos Arabes y China tienen pautado lanzar sus naves espaciales al planeta rojo este mes de Julio Credito: Web

14 de Julio - El interés por el mundo espacial se hace cada vez menos insaciable, donde la búsqueda por respuestas a las incógnitas acrecienta cuando se hallan más pistas que permiten ver más claro el gigantesco rompecabezas, lo que produce más ansias por entender lo que ahora es inexplicable científicamente.



Actualmente se ‘unen’ tres países para la investigación científica del gran planeta rojo, Marte. Estos tienen como objetivo la averiguar más de cerca los indicios de vida extraterrestre, como recolección de muestras en el planeta rojo para su estudio, y el análisis del campo para las futuras visitas por parte de los astronautas y hasta de la posibilidad de habilitarlo como nuestro futuro hogar, entre otras razones para la investigación profunda del planeta Marte.



Estados Unidos, Emiratos Arabes y China tienen pautado lanzar sus naves espaciales al planeta rojo para este mes de Julio. El primero de estos países en lanzar su nave espacial será los Emiratos Arabes, desde Japón, cuya fecha programada es el 15 de julio, donde la sonda orbital Amal (que significa ‘esperanza’) será su importante representación. Posterior a este lanzamiento le sigue el muy discreto país China, quien no revela detalles de su misión, como el costo, por ejemplo, a diferencia de los otros dos países que expusieron detalles sobre sus expectativas pertinentes y datos sobre sus naves espaciales.



Sin embargo, China pudo revelar que la fecha tentativa de lanzamiento es este 23 de julio, y expresan que su misión lleva el nombre de Tianwen, que significa ‘Preguntas para el cielo’. Por último, pero no menos importante se encuentra el lanzamiento espacial de Perseverance (perseverancia, en inglés), el famoso rover de la NASA, Estados Unidos, para el 30 de julio desde Cabo Cañaveral. “Ahora mismo, más que nunca, ese nombre es muy importante”, afirma el administrador de la Nasa Jim Bridenstine. La misión estadounidense pretende enviar muestras del material con el que tienen pensado hacer los futuros trajes espaciales para evaluar la resistencia del mismo en el entorno.



Cada una de estas, son naves no tripuladas.



Por otra parte, Rusia y Europa se encuentran fuera de este ‘club’ debido a la situación pandémica actual por el Covid-19. Estos tenían programado el lanzamiento de un rover para estas fechas.



¿Por qué estos lanzamientos están tan cerca del otro?



Cada 26 meses ocurre una alineación ideal entre Marte y la Tierra, donde se posicionan en el mismo lado del Sol, por ende, el tiempo del viaje para estas naves será menor, y pues beneficia el ahorro del combustible en las mismas.



Estas naves tendrán que recorrer más de 483 millones de kilómetros para poder llegar al punto destino, se calcula el aterrizaje para febrero del próximo año.



“Intentar confirmar que existió vida en otro planeta es algo grande. Tiene una carga de la prueba muy grande”, indicó Ken Farley, científico del proyecto Perseverance.



Los costos de las misiones



Estados Unidos reveló que la misión les cuesta casi 3.000 millones de dólares. Por otra parte, los Emiratos Arabes mencionaron un valor de 200 millones de dólares, incluido el lanzamiento, pero no las operaciones de misiones. China no dio detalles.