Libro publicado por la sobrina de Trump lo describe como cruel, incompetente y mentiroso

Credito: PL

14.07.20 - Un libro que describe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una persona incompetente, cruel e inclinada a la mentira, saldrá hoy al mercado tras adelantarse su fecha de lanzamiento.



Se trata del volumen "Demasiado y Nunca Suficiente": cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, de la autoría de Mary Trump, sobrina del actual jefe de la Casa Blanca, el cual ya se ubica como el libro de no ficción más vendido del año en el gigante del comercio electrónico Amazon.



La obra, que sale bajo el sello de la editorial Simon & Schuster, está basada en los recuerdos de la autora, así como en conversaciones y entrevistas que tuvo con miembros de su familia, amigos, vecinos y otros asociados, y en documentos y correspondencia, según adelantó una reseña publicada por el diario digital The Hill.



En sus memorias, obtenidas por ese medio antes del lanzamiento del volumen, la sobrina del mandatario ofrece una descripción impactante de la familia Trump, alegando que el padre del presidente, Fred Trump, era un 'sociópata de alto rendimiento' y que el trato que daba a sus hijos creaba una 'atmósfera de división'.



Además, la autora, hija del difunto hermano mayor del presidente, Fred Trump Jr., refiere que su abuelo fomentó lo que ella describe como el comportamiento narcisista, arrogante y grandioso del actual ocupante de la Casa Blanca.



La mujer de 55 años, quien es psicóloga clínica, expresó en el texto que consideró hablar en 2016 sobre las formas en que sabía que su tío estaba 'completamente incapacitado' para la presidencia, y añadió que los eventos de los últimos tres años de la administración Trump 'han forzado mi mano, y ya no puedo permanecer en silencio'.



De acuerdo con lo descrito en la página digital de Simon & Schuster, el libro presenta al gobernante norteamericano como un ''hombre dañado' con 'defectos letales' que 'amenazan la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo'.



La semana pasada la editorial dio a conocer que adelantaba para este martes la salida del volumen al mercado, inicialmente prevista para el 28 de julio, en respuesta a la 'alta demanda e interés extraordinario' generados por la obra.



Desde finales de junio la familia del gobernante ha tratado de detener la publicación, al citar un acuerdo de confidencialidad que la autora firmó hace casi 20 años durante una disputa sobre la herencia de su abuelo, pero un juez de Nueva York autorizó el lanzamiento.



A decir del sitio digital Politico, la obra, por sí sola, no es probable que perjudique políticamente al gobernante, cuando hay muchas otras cosas ahora que están haciendo eso, ni lo va a llevar a algún peligro legal que no esté enfrentando ya.



'Pero lo que hace este libro es ayudarnos a entenderlo, al ofrecer la representación más incisiva de por qué él es como es', apuntó el medio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 558 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=381478&SEO=publican-libro-que-describe-a-trump-como-cruel-e-incompetente)