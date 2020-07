OMS: Pandemia de Covid-19 se intensificará si autoridades no adoptan estrategias integrales para combatirla

13 de Julio - Representantes de organizaciones mundiales de salud advirtieron este lunes que la pandemia se intensificará a menos que las autoridades adopten estrategias integrales para combatirla.



La propagación del coronavirus está empeorando en muchos países y “no habrá regreso a la normalidad en el futuro previsible”, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Tedros pidió a los países que presenten estrategias integrales y señaló que casi la mitad de los casos nuevos se encuentran en el Continente Americano. Esto se supo un día después de que Florida rompió el récord en Estados Unidos del mayor aumento de casos en un día, con más de 15.000.



“Si no se siguen los principios básicos, esta pandemia sólo se dirigirá en una dirección: va a empeorar cada vez más”, dijo Tedros.



Mientras tanto, dos expertos de la OMS estaban en China en una misión para rastrear el origen de la pandemia. El virus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en el centro de ese país, a finales del año pasado. Beijing se mostró reacio a permitir una investigación, pero cedió después de que muchos países se lo solicitaron a la agencia de salud de la ONU.



Con respecto a los expertos de la OMS en China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, dijo que trabajarán con científicos y expertos médicos chinos en la “cooperación científica en el nuevo tema del rastreo del coronavirus”.



Beijing ha dicho que el virus podría haberse originado fuera de su territorio y niega haber encubierto el alcance del brote cuando comenzó.



En Japón, más de 30 infantes de marina dieron positivo en la base aérea estadounidense Futenma en Okinawa, donde ya suman 90 casos desde la semana pasada.



En otras partes del mundo, el número de infecciones ha aumentado dramáticamente en India, Sudáfrica y Brasil, cuyo presidente —que ha minimizado la gravedad del virus— ha dado positivo.



India, que ya tiene más contagios que Estados Unidos y Brasil, informó el lunes un récord de 28.701 casos nuevos en un día. Las autoridades de varias ciudades están restableciendo estrictas cuarentenas que se flexibilizaron hace días para reactivar la actividad económica.



Periodistas de The Associated Press de todo el mundo contribuyeron a este despacho.