OMS alerta: "La pandemia va a ir de mal en peor...demasiados países van en la dirección equivocada"

Covid-19 o Coronavirus Credito: Web

13-07-20.-El director general de la Organización Mundial de la Salud(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que la pandemia puede ir "de mal en peor" si "no se siguen las normas básicas" para detener su propagación.



"Permítanme ser franco: demasiados países van en la dirección equivocada", afirmó el jefe del organismo.



"El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y personas no reflejan esto. El único objetivo del virus es encontrar personas a las que infectar", declaró.



En ese contexto, indicó que la pandemia va a agravarse si las autoridades no comunican con sus ciudadanos claramente y no desarrollan una estrategia para prevenir los contagios, así como si la gente "no sigue los principios básicos de la salud pública", entre ellos, mantener el distanciamiento físico, lavarse frecuentemente las manos, usar mascarillas, toser en la parte interior del codo y quedarse en casa en caso de enfermedad. «Si no se sigue lo básico, hay solo un camino en que esta pandemia va a ir. Va a ir peor, peor y peor. Pero esto no tiene por qué ser de esa manera", señaló.



"Cada líder, cada gobierno y cada persona pueden hacer su parte para romper las cadenas de transmisión y poner fin al sufrimiento colectivo", hizo hincapié.



El director de la OMS subrayó que el epicentro de la pandemia se concentra actualmente en América, donde se registran más de la mitad de los casos del planeta, y que muchos de sus países se encuentran en momentos de fase de transmisión intensa del coronavirus, al igual que otros en África y en el sur de Asia.



Aseguró en todo caso, que "nunca es tarde para poner el virus bajo control, incluso en casos de contagios exponenciales", teniendo en cuenta los ejemplos de otros países que evitaron transmisiones comunitarias, muchos en Asia Oriental, o redujeron los contagios, como en Europa.



Asimismo, hizo esta advertencia tras anunciar que en las últimas 24 horas se había vuelto a batir el récord de casos diarios, con más de 230.000, casi la mitad de ellos en sólo dos países (unos 60.000 en Estados Unidos y 40.000 en Brasil).



*Con información de RT y Efe