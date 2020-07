Colombia: Cali salió a las calles para protestar el gobierno de Iván Duque

Credito: Colombia Informa

13.07.20 - Estudiantes, artistas, comunidades indígenas, campesinas y afros realizaron un plantón en el Parque de las Banderas de la ciudad de Cali este 3 de julio. Rechazaron los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en contra de la comunidad y las políticas adoptadas por parte del Gobierno de Iván Duque.



También denunciaron el asesinato de líderes y lideresas sociales unido a las poco eficaces medidas tomadas por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia, pues no están generando condiciones de bienestar para la población.



“Todos los días se pisotean los derechos de la gente. Esto es una movilización, primero, para expresar nuestro descontento frente a los sucesos que han ocurrido. Pero también es un llamado a la ciudadanía para que defienda y luche por sus derechos porque, en últimas, no se conquistan por la buena voluntad del Estado sino que se obtienen por el calor de la algarabía de la gente”, explicó Cristian Castaño, joven asistente al plantón.



“Estoy aquí principalmente porque siento que es un deber apoyar la marcha, también en parte para visibilizar que los artistas se han visto afectados muchísimo por el abandono del Gobierno a este gremio”, expresó Angie Restrepo, bailarina folclórica.



La jornada se desarrolló pacíficamente. En ella se hizo un llamado a la comunidad para que se movilicen en apoyo a futuras manifestaciones.



“No nos podemos quedar de brazos cruzados. Esto no es una cuestión de quedarnos con la indignación por las redes sociales, con en el comentario de casa y de pasillo. Realmente hay que salir a las calles, tomando las medidas necesarias, para llamar la atención y generar presión ante el Gobierno”, concluyó Cristian Castaño.



El plantón también recibió el apoyo de una marcha de indígenas, afrodescendientes, movimientos de mujeres y población en general que se movilizan en rechazo a la violación a la niña Embera perpetrada por integrantes del Ejército Nacional.

