Kazajistán rechaza advertencia y acusa a China de inventarse una "neumonía kazaja"

Credito: Efe

11-07-20.-Kazajistán rechazó este 10 de julio la advertencia emitida por la embajada de China en Kazajistán sobre una supuesta "neumonía desconocida" en el país con una tasa de letalidad "mucho más alta" que la que causa la covid-19, información que recogieron varios medios chinos y que el Gobierno kazajo calificó de "falsa".



"El Ministerio de Salud de la República de Kazajistán oficialmente declara que esta información no se ajusta a la realidad", señaló en un comunicado, en el que publicó además una imagen con el sello de "noticia falsa" encima de una de las informaciones publicadas al respecto.



Según medios chinos como Global Times, South China Morning Post o CGTN, la embajada china en Kazajistán indicó este jueves en la plataforma WeChat, citando informaciones de medios kazajos, que desde mediados de junio la incidencia de neumonía en las ciudades de Atirau, Aktobé y Shymkent ha aumentado "significativamente".



En su mensaje a los ciudadanos chinos que viven en el país centroasiático afirma que hasta ahora casi 500 personas han sido infectadas y más de 30 se encuentran "gravemente enfermas".



La embajada china sostiene además que en la primera mitad del año la neumonía causó 1.772 muertes y solo en junio murieron 628 personas, incluidos ciudadanos chinos.



El Ministerio de Salud de Kazajistán calificó estas informaciones, difundidas en primer lugar por los medios chinos basados en la declaración de la embajada- como "noticias falsas". Un bulo que difunde una alerta que no han detectado las principales agencias y que parte de la propia China contra su vecino kazajo. De hecho el comunicado de prensa chino inicialmente habló de "neumonía kazaja", pero este término fue reemplazado por "neumonía no Covid".



En cuanto a esta 'nueva' neumonía señalada por las autoridades chinas, parece que gran parte de los afectados dieron negativo en pruebas del coronavirus, pero al mismo tiempo reciben tratamiento con los mismos medicamentos. Por otro lado, el portal público Tengri News citaba a un médico que asegura que el aumento de los casos de neumonía es "una manifestación del coronavirus". La falta de pruebas de buena calidad es citada por algunos expertos como una razón para desconfiar de la cifra total de casos. En todo caso, el Ministerio de Salud de la República de Kazajistán ha hecho hincapié en que los informes de los medios de comunicación chinos "no son consistentes con la realidad".



*Con información de Efe y El Mundo.es