Crisis del mercado laboral enciende las alarmas en cumbre virtual de la OIT

Desempleados en EEUU Credito: Archivo

11 de julio de 2020.- Los efectos destructivos de la Covid-19 en el mercado laboral pusieron nuevamente de manifiesto que sin una respuesta multilateral será imposible reducir la asimetría económica y social que padece la humanidad.



Las alarmas se encendieron cuando el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, advirtió que el mundo atraviesa una crisis sin precedentes como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2.



Al intervenir en la cumbre virtual de la centenaria organización, celebrada el 8 de julio, Ryder afirmó que numerosos líderes mundiales solicitaron una estrategia integral para contrarrestar el impacto de la Covid-19, la enfermedad altamente contagiosa provocada por el letal virus.



'Seamos claros, no se trata de elegir entre la salud o el empleo y la economía. Están interrelacionados: o ganamos en todos los frentes o fracasamos en todos los frentes', avisó, por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres.



Guterres pidió incentivar respuestas que estimulen la economía y la creación de empleos decentes para paliar la emergencia generada por la pandemia.



'Ningún país puede resolver esta crisis solo, estamos en esto juntos, y las soluciones multilaterales enérgicas y efectivas son más importantes que nunca', subrayó en su discurso ante la cita, que contó con la participación de decenas de jefes de Estado y de Gobierno, quienes enviaron sus mensajes grabados.



Según recientes estimaciones de la OIT, el número exorbitante de puestos que cerraron en todo el mundo para contener la transmisión de la epidemia redujo en un 10,7 por ciento el total de horas trabajadas en el segundo trimestre del año.



Ello provocó, de acuerdo con este organismo especializado de la ONU, la pérdida de 400 millones de empleos.



Si bien en términos médicos la Covid-19 no discrimina, la OIT afirmó que en el mercado laboral la enfermedad golpeó duramente a las personas más desfavorecidas y vulnerables, al tiempo que reveló las consecuencias devastadoras de las desigualdades.



En tanto, mil 600 millones de personas ven amenazada su subsistencia de manera inminente, dado que el ingreso medio en la economía informal se contrajo un 60 por ciento.



Esta situación indujo a un aumento dramático de la pobreza, que llevó al Programa Mundial de Alimentos a declarar que la próxima pandemia puede ser la del hambre.



Al participar en el foro virtual, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que bajo las reglas del mercado los efectos de la Covid-19 multiplicarán el desempleo y la desprotección social.



Pero estas terribles secuelas -opinó el mandatario- no sólo se deben al letal virus, sino a años de políticas neoliberales y capitalismo salvaje.



Díaz-Canel predijo que en el futuro se pondrá a prueba la existencia del actual orden económico internacional injusto.