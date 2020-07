AMLO agradece a Trump haber tratado a su país "con gentileza y respeto" y no "como una colonia"

09-07-20.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este miércoles (08.07.2020) a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, haber tratado a su país "con gentileza y respeto" y no "como colonia", al celebrar en la Casa Blanca "la amistad" entre ambas naciones.



"Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente", dijo López Obrador en su primera visita al extranjero en 18 meses de Gobierno. "Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. ¡Que viva la amistad de nuestras dos naciones!".



Esas declaraciones de López Obrador emocionaron al mandatario estadounidense, que justo después agitó el puño en señal de satisfacción y respondió: "Eso es fantástico, gran trabajo, muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Un gran trabajo, gracias".



Los dos líderes comparecieron en la rosaleda de la Casa Blanca y se situaron en dos podios, rodeados de banderas de México y EE. UU.



López Obrador aludió a la historia imperialista de Washington en el continente americano y elogió a Trump por no haber seguido la Doctrina Monroe, acuñada en el siglo XIX y que sirvió a EE.UU. para atribuirse derechos unilaterales sobre Latinoamérica frente a las potencias coloniales europeas.



Cabe recordar que cuando Donald Trump lanzó su campaña por la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, comenzó haciendo señalamientos a sus vecinos, los mexicanos.



“Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no los envía a ustedes. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos asumo que son buenas personas, pero yo hablo con guardias fronterizos y eso tiene sentido común”, dijo Trump en aquel entonces.



Sin embargo, ahora Trump se desdice y aseguró que los mexicanos son "gente fantástica" y "muy trabajadora", unas declaraciones que contrastan con los insultos que profirió en 2016.



"Son gente trabajadora, son gente increíble, son un gran porcentaje de los propietarios de los negocios. Tienen mucho éxito", dijo Trump, quien consideró que los mexicanos también son "duros negociadores" como López Obrador, al que consideró su "amigo".



"Estamos llevando esta relación a nuevos máximos y (estamos) construyendo una poderosa colaboración económica y de seguridad –dijo el presidente de EE .UU.– Juntos hemos abordado muchos de los asuntos más complejos que afrontan nuestros países".



Subrayó que con esta visita él y su homólogo mexicano tienen la oportunidad de estrechar el vínculo que han forjado desde la "victoria impresionante" de López Obrador en los comicios en su país hace más de dos años.



López Obrador visita la Casa Blanca, en el marco de un viaje a Washington con motivo de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre EE. UU., México y Canadá, el T-MEC.



Se trata del primer viaje al extranjero del presidente mexicano desde que llegó al poder a finales de 2018, y se produce en medio de la agresiva retórica de Trump contra el vecino del sur y su promesa de construir un muro fronterizo.



López Obrador, quien llegó anoche a Washington en un vuelo comercial, rindió homenaje esta mañana a los monumentos de los expresidentes Abraham Lincoln (1861-1865) y Benito Juárez (1858-1872) en la capital estadounidense.



La agenda incluye una cena en la Casa Blanca entre ambos mandatarios y una decena de empresarios de cada país.





*Con información de DW, EFE y6 AFP)