Demócratas aseguran que EEUU perdió batalla contra la covid-19

08.07.20 - Estados Unidos perdió la batalla contra de la covid-19, admiten los demócratas del Congreso, quienes sostienen que hoy, sin una estrategia nacional de la administración del presidente Donald Trump, ya es demasiado tarde.



‘El país está en llamas’, dijo Anna Eshoo, miembro de la Cámara de Representantes por California, citada por el diario The Hill. ‘Hemos perdido el control de esta cosa’, subrayó.



Al menos 39 estados han visto un aumento de casos en los 15 días previos al fin de semana del 4 de julio, con Texas, Arizona, Oregon, Georgia, Florida, California y Ohio con las cifras más alarmantes.



Actualmente el total de casos en Estados Unidos rebasa los tres millones de infectados, incluyendo los alrededor de 133 mil muertos, según los datos del rastreador digital Worldometer. Ambas estadísticas son, con mucho, los más altas de cualquier país del mundo.



Para el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, esto se debe a que muchos estados optaron por reabrir mientras los nuevos casos se encontraban en una meseta, cuando otros países permanecieron cerrados hasta que demostraron una fuerte reducción de las infecciones.



Además, afirmó que Estados Unidos fue mucho más indulgente que otros países en cuanto a permitir actividades sociales durante la primera etapa de la propagación del virus incluso en los territorios que adoptaron las medidas más estrictas.



‘Eso permitió la perpetuación del brote que nunca pudimos controlar muy bien’, opinó en una reciente entrevista de prensa.



Por su parte, el almirante Brett Giroir, un alto funcionario de salud de la administración Trump, advirtió el jueves ante la Cámara baja que para nada están aplanando la curva, por el contrario ‘la curva sigue subiendo’.



Los demócratas alegan que la razón no es un misterio. Acusan a Trump de estropear la respuesta del gobierno a la covid-19, inicialmente minimizando la seriedad de la amenaza y luego rechazando el uso del nasobuco, el distanciamiento social y otras medidas preventivas propuestas por los expertos de salud.



Como ha hecho durante toda la pandemia, Trump sigue enviando mensajes contradictorios e inconsistentes aquí sobre la pandemia. Después de meses de restarle importancia a la efectividad de las máscaras, comentó a Fox Business que está a favor de ellas aunque se niegue a usar una en público.



El representante de Michigan, Justin Amash, considera que el ligero cambio de opinión del mandatario es simplemente una reacción a las cifras de sus encuestas, refirió Prensa Latina.



Un sondeo del diario The Hill-HarrisX encontró que el 57 por ciento de los electores registrados desaprueban el manejo que ha hecho Trump a la crisis sanitaria.



Creo que probablemente el Presidente esté un poco asustado, dijo Amash al periódico. ‘No piensa tanto en los demás; está entrando en pánico por su elección’.

