Gobierno de Donald Trump retiró formalmente a EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

07-07-20.-El gobierno de Donald Trump retiró formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cumpliendo las amenazas que hizo en varias ocasiones al criticar al ente por su respuesta a la pandemia, informó este martes un senador estadounidense."El Congreso de Estados Unidos recibió la notificación de que el Presidente retiró oficialmente a Estados Unidos de la OMS en medio de una pandemia", dijo en Twitter el senador demócrata Bob Menéndez.El retiro de Estados Unidos es efectivo a partir del lunes y se ha presentado al secretario general de las Naciones Unidas, dijo el funcionario.El senador Bob Menéndez (N.J.), el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, tuiteó que la administración informó al Congreso del retiro."Llamar caótica e incoherente la respuesta de Trump a COVID no le hace justicia. Esto no protegerá las vidas o los intereses estadounidenses, sino que dejará a los estadounidenses enfermos y solos", tuiteó el senador.La notificación formal de retiro concluye meses de amenazas de la administración Trump para sacar a Estados Unidos de la OMS, que está afiliada a las Naciones Unidas. El Presidente Trump ha atacado repetidamente a la organización por presuntos prejuicios hacia China y su lenta respuesta al brote de coronavirus en Wuhan.Pero los expertos en salud pública y los demócratas han alertado de que la decisión puede ser miope y podría socavar la respuesta global a la pandemia, que ha infectado a 11,6 millones de personas en todo el mundo. Estados Unidos tiene el mayor número de casos reportados en el mundo con casi 3 millones.También han argumentado que algunos de los errores iniciales de la OMS pueden atribuirse a la falta de transparencia de China en las primeras etapas del brote.El Presidente congeló por primera vez los fondos para la OMS en abril, mientras que su administración realizó una revisión de su relación con la entidad. Semanas después, escribió a la OMS exigiendo reformas, pero no especificó cuáles serían esas reformas.Trump anunció a fines de mayo que Estados Unidos estaba "terminando" los lazos con la OMS.La decisión de Trump, de detener el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud por su manejo de la pandemia del coronavirus motivó el repudio de organizaciones y líderes mundiales, que llamaron a la cooperación y la unidad.Sinembargo, la medida fue celebrada por los conservadores que acusaron a la OMS de albergar sesgos a favor de China y argumentaron que el organismo global no era un uso productivo de los fondos.Trump y sus aliados también han arremetido contra la OMS por no detener las primeras señales de advertencia del brote.China alertó por primera vez a la OMS sobre la presencia de un grupo de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan el 31 de diciembre después de que la OMS recogiera informes a través de su sistema de inteligencia epidémica. Pero existiría evidencia que indica que el virus estaba circulando en Wuhan a mediados de noviembre.Estados Unidos aporta más de 400 millones de dólares anuales a la OMS, lo que lo convierte en el mayor contribuyente del grupo, y los expertos en salud pública han advertido que una suspensión de fondos dañaría gravemente a la organización.