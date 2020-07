Ringo Starr celebra cumpleaños 80 con concierto online

07.07.20 - Interpretaciones caseras o fragmentos inéditos de sus conciertos conforman hoy el audiovisual Ringo's Big Birthday Show, con el cual Ringo Starr, batería de los Beatles, celebra su 80 cumpleaños.



El canal de YouTube del músico acogerá el material que cuenta con la colaboración de sus amigos Paul McCartney, Joe Walsh, Sheryl Crow y Ben Harper, en un intento de reiventar la fiesta prevista antes de la pandemia del nuevo coronavirus.



'Iba a celebrarlo a lo grande, con un escenario al aire libre junto al edificio Capitol, en Hollywood, con amigos y grupos tocando en un gran almuerzo', señaló el artista en rueda de prensa virtual desde su estudio en esta ciudad.



Con ocho décadas de vida, el instrumentista aseguró estar tocando más nunca, en tanto rememoró anécdotas de su paso por The Beatles junto a John Lennon, McCartney y George Harrison.



'Éramos unos muchachos que llegábamos, tocábamos, se montaba el lío y hasta la próxima'. 'Fue un sueño imposible hecho realidad. Pertenecer al mejor grupo del mundo'. 'Hicimos buena música, pero pagamos un precio muy alto', recordó Starr.



Asimismo, evocó la ocasión en que el grupo se negó a tocar en Misisipi, Estados Unidos, si no permitían la entrada de todo el mundo y aclaró que su música bebía de referentes afroamericanos por lo cual no apoyaban ningún acto de discriminación racial.



En tal sentido, anunció que la recaudación de este show estará dirigida a apoyar el trabajo de diversas asociaciones, en especial el movimiento #BlackLivesMatter, el cual le ha impactado por su fuerza y el empuje de las generaciones más jóvenes.



La música de los Beatles llegará también con el documental The Beatles: Get Back, en proceso de producción bajo la batuta de Peter Jackson para Disney+ y que es fruto de más de 50 horas de metraje halladas sobre el último concierto del grupo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 506 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=379770&SEO=ringo-starr-celebra-cumpleanos-80-con-concierto-online)