(VIDEO) Avanzan comicios en Dominicana con gran afluencia de electores

República Dominicana es un ejemplo de que no hay contradicción entre cuidar la salud y llevar a cabo elecciones.

05.07.20 - Los comicios en República Dominicana avanzan este domingo con ciertas irregularidades pero en general se observa una gran afluencia en las mesas electorales a pesar de la pandemia de la Covid-19, en lo que son los primeros comicios en el continente americano con esa situación epidemiológica.En mayo pasado, el nuevo coronavirus obligó a posponer los comicios en mayo y tras la controvertida cancelación de las elecciones municipales en febrero pasado que llevaron a unas protestas multitudinarias, República Dominicana elige este domingo finalmente nuevo Congreso y presidente.El candidato a senador por el Distrito Nacional, Vinicio Castillo Semán, ejerció su derecho en el colegio Luis Muñoz Rivera y al salir manifestó que el proceso electoral transcurre en paz, sin inconvenientes, en normalidad.No obstante, indicó que en su opinión el problema que se ha reportado ha sido en el exterior, específicamente en Nueva York.La jornada de este domingo ha destacado por la gran afluencia de electores en las mesas electorales a donde acuden a depositar su voto para elegir a un nuevo presidente y parlamento, además de autoridades locales, destacaron los medios locales y extranjeros de prensa.La Junta Central Electoral (JCE) informó que unas 300 boletas electorales fueron identificadas con "manchas de impresión" marcadas en las casillas de los candidatos presidenciales en las posiciones uno y dos.Tras las denuncias por parte de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), de que en Barahona (zona sur) y Villa Riva y otros pueblos de la provincia Duarte habían boletas marcadas, la JCE justificó dicho imperfecto.Además, en las redes sociales, se difundieron las fotografías de las boletas que muestras las marcas sobre las caras de Gonzalo Castillo y Luis Abinader.Para resolver esta situación, la JCE en una rueda de prensa informó que estas boletas marcadas serán sustituidas y que aquellas que tienen manchas no deben ser utilizadas.El alcalde del municipio Santo Domingo Este (SDE), Manuel Jiménez, exhortó a los dominicanos de todos los estratos sociales a acudir a votar, pues sin lugar a dudas este 5 de julio se asiste a una fiesta de la democracia, donde el pueblo es el que a fin de cuentas resultará ganancioso.Jiménez, quien votó en el Liceo Celeste A. Beltré Melo, en la carretera de Cancino, dijo que sólo espera que el proceso de votación que se inició desde tempranas horas de la mañana con mucho entusiasmo transcurra en su totalidad en orden y transparencia.Entre las denuncias destacan la del PRM, cuyo delegado político, Orlando Jorge Mera, informó que esa entidad presentará una denuncia formal ante el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) por el hackeo de las cuentas de Whatsapp y Signal de que fue víctima su candidato presidencial, Luis Abinader y el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, así como colaboradores.Jorge Mera informó que por otra parte que las anomalías que se han denunciado en el inicio del proceso de votación son mínimas.Mencionó el caso de una valija que no llegó a un colegio en Barahona y de algunas papeletas que no llegaron correctamente impresas a colegios de Villa Riva (Duarte), Pimentel (Duarte) e Imbert.El candidato presidencial del PRM, denunció que él, José Ignacio Paliza (presidente de esa organización) y sus principales colaboradores han sido víctimas de un ataque cibernético que eliminó de sus teléfonos celulares las cuentas de mensajería y comunicación de Whatsapp y Signal.Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, advirtió a los candidatos que “nadie se puede declarar ganador de las elecciones"."Absolutamente nadie. Cualquier pronunciamiento imprudente podría generar una situación de tensión innecesaria por demás”, dijo Castaños Guzmán en rueda de prensa esta mañana en la sede de la institución electoral.Castaños Guzmán instó a los candidatos a que tengan la suficiente paciencia para que sean los votos que hablen.Respecto a la situación del coronavirus en el país caribeño, República Dominicana registró 1.241 casos de la Covid-19, la mayor cifra reportada en un día en esta nación, y ocho fallecimientos más que en la víspera, según informó este domingo el Ministerio de Salud Pública.El total de infectados asciende a 37.425 personas, con 794 defunciones en el país cuando este domingo se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias.