EEUU: Despiden a 3 policías en Colorado por fotografía donde se burlan de la muerte de un afroestadounidense

04-07-20.-Tres policías fueron despedidos el viernes debido a unas fotografías en las que escenificaban la manera como fue sujetado del cuello Elijah McClain, un afroestadounidense de 23 años que murió el año pasado después de que lo detuvieran en la calle en un suburbio de Denver.



Uno de los despedidos es Jason Rosenblatt, un agente blanco de Aurora que ayudó a detener a McLain en agosto por llevar puesta una máscara de esquiar y “ser sospechoso”. La policía sujetó del cuello a McClain, los paramédicos le inyectaron un sedante y el detenido sufrió un paro cardiaco. Posteriormente fue desconectado del soporte vital.



La jefa interina de la policía de Aurora, Vanessa Wilson, dijo a la prensa que los agentes enviaron esas fotos y otras a Rosenblatt, dos meses después de la muerte de McClain para “animar a un amigo”, sin identificar a ese amigo. Rosenblatt respondió en un mensaje de texto: “Jaja”. El agente Nathan Woodyard, que sujetó del cuello a McClain, también recibió las fotos, pero no respondió a ellas y no fue disciplinado.



“Estamos avergonzados, asqueados y enfadados”, declaró Wilson. Los agentes quizá no cometieron un delito, pero las fotografías son “un crimen contra la humanidad y la decencia”, agregó.



La muerte de McClain ha suscitado indignación en medio de la inconformidad nacional por la brutalidad policial y la injusticia racial, y el estado decidió reabrir el caso para la posible presentación de cargos penales, mientras que las autoridades federales están examinando una investigación de derechos civiles. En diversos lugares han prohibido a los agentes sujetar del cuello a personas y fueron aprobados otros cambios a la policía después de las protestas a nivel nacional.



La familia y amigos de McClain, así como activistas comunitarios, destacaron durante una reunión que la justicia fue más más rápida por la fotografía burlona que por el uso de la fuerza que derivó en la muerte de McClain. Los otros dos agentes que detuvieron al joven continúan en la fuerza aunque las autoridades examinan nuevamente la presentación de posibles cargos penales después de haberlos exonerado el año pasado.



“Rosenblatt fue despedido no por matar a Elijah, no por asesinar a Elijah, sino por burlarse de Elijah”, dijo Terrence Roberts, líder comunitario y amigo de la familia. “Esa es la cultura que estamos combatiendo, en la que un policía puede matar a un hombre negro, a un niño negro, y conservar su trabajo y continuar en una fuerza para que pueda burlarse de este niño”.



Los agentes Kyle Dittrich, Erica Marrero y Jaron Jones —ninguno de los cuales confrontaron a McClain en agosto— sonreían y en broma se sujetaban del cuello unos a otros en las fotografías tomadas en octubre cerca de donde fue colocada una ofrenda en memoria de McClain.



Un agente informó de las fotos a un sargento a finales del mes pasado y se emprendió una investigación interna.



Rosenblatt, Dittrich y Marrero fueron despedidos por conducta impropia de un agente. Jones renunció a principios de semana.

AP (https://www.apnews.com/)