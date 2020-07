(VIDEO) Arrestan en EEUU a una pareja por apuntar con una pistola a una madre afroestadounidense y a su hija de 15 años

03-7-20.-La policía de Michigan (Estados Unidos) detuvo a un matrimonio por apuntar con una pistola a una mujer afroestadounidense y a su hija de 15 años durante una acalorada discusión en el estacionamiento de un restaurante.Según la agencia AP, Jillian Wuestenberg, de 32 años y Eric Wuestenberg, de 42, fueron arrestados luego del incidente ocurrido el miércoles por la noche. Fueron acusados el jueves de ataque con propósito criminal, informó en un comunicado de prensa Jessica Cooper, fiscal del condado de Oakland.Posteriormente, la pareja fue instruida de cargos y puesta en libertad bajo una fianza de 50.000 dólares por persona, informó el Departamento de Policía del condado. Como condición de la fianza deben entregar todas sus armas de fuego, no involucrarse en un comportamiento agresivo y no abandonar Michigan, dijo el jefe policial Michael Bouchard en un comunicado.El video tomado con un teléfono capturó la confrontación fuera de un restaurante de la cadena Chipotle en la localidad de Orion, a unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Detroit muestra a Jillian Wuestenberg afuera de su vehículo gritando “¡Lárguense!” mientras apunta el arma.La adolescente tildó de "racista" a Jillian Wuestenberg por su reacción y esto no gustó a la mujer. "No puedes simplemente ir llamando racistas a los blancos. El mundo no es así. Los blancos no son racistas, nadie es racista", dijo ya subida en el coche, conducido por su pareja.Según Takelia Hill, la madre de la joven, al arrancar el vehículo, el conductor tenía la intención de golpearlas, por lo que dio un pequeño golpe en una de las ventanillas para detenerlo. Este gesto provocó la furia de Jillian Wuestenberg, que salió del vehículo apuntando a la madre con un arma mientras le gritaba que se alejara, para luego regresar al vehículo y alejarse de la escena.El momento de confrontación fue grabado por la madre, Takelia Hill, y por los testigos que observaron el altercado. Las imágenes se han hecho viral en las redes, donde los usuarios han mostrado su rechazo a este tipo de comportamientos racistas en Estados Unidos, donde este tema se vive con especial tensión tras la muerte de George Floyd.