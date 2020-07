Organismos de la ONU detectan niveles elevados de radiación en el norte de Europa

03-07-20.-Dos organismos nucleares de Naciones Unidas han detectado en el noreste de Europa elevados niveles de radioisótopos. Aunque aseguran que no suponen ningún riesgo, y cuyo origen se cree puede ser una central nuclear en la zona del Báltico.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó hoy en Viena que, según la información recibida de 47 países, «la concentración en el aire de las partículas es muy baja y no supone un riesgo para la salud humana o para el medioambiente».

El OIEA indica que esos niveles de radioisótopos, ligeramente por encima de los habituales, tienen probablemente su origen en un reactor nuclear que está en funcionamiento o en mantenimiento.

¿Manipulación inadecuada de material nuclear?

El organismo ha descartado que la fuga tenga que ver con la manipulación inadecuada de material nuclear. Además, no cree que el suceso tenga su origen en una planta de procesamiento de combustible, una piscina de combustible nuclear gastado o en instalaciones industriales o médicas.

El OIEA afirma también que «aún no ha sido determinado el origen geográfico de la emisión.

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO), también con sede en la capital austríaca, informó el pasado domingo de que una de sus estaciones de medición en Suecia había detectado niveles anormales de Rutenio y Cesio ( Ru-103, Cs-134 y Cs-137).

La CTBTO publicó un mapa que ubicaba en una amplia región alrededor del Báltico el posible origen de la fuga.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, negó que se haya producido algún incidente en material nuclear en el país.

"Tenemos un sistema excepcional y moderno de monitoreo de la seguridad nuclear y, como han visto, no hubo alarmas relacionadas con situaciones de amenaza o emergencia. No sabemos cuál es la fuente de estos informes de especialistas en los Países Bajos", señaló Peskov.

Por su parte, el productor ruso de electricidad nuclear Rosenergoatom desmintió cualquier incidente en las dos centrales que explota en esa región.

"No se registró ninguna anomalía en las centrales nucleares Leningradskaya y Kolskaya. Las emisiones no superaron los valores de control para el período indicado. No hubo ningún incidente relacionado con emisiones mayores a los niveles establecidos" declaró la compañía.

Finalmente, la ONG antinuclear francesa Criirad se pronunció sobre este hecho asegurando que los isotopos detectados son de muy corta vida; por lo que se descarta que la radiación tenga alguna relación con la zona de Chernóbil.

"La detección en Helsinki de elementos radiactivos de corta duración como cesio 134 (período de 2 años) y especialmente rutenio 103 (período de 39 días); permite excluir que se trate de la combustión de biomasa contaminada por Chernóbyl en 1986", explicó Bruno Chareyron, ingeniero de física nuclear y director del laboratorio Criirad en Valence.

Precisamente, un hecho similar en materia radioactiva se registró en 2017 cuando una gran nube de rutenio se movió a través del continente Europeo y Asiático; la cual también se habría originado en Rusia.

*Con información de Efe y agencias