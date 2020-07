Colombia: Tribunal ordena al gobierno de Iván Duque suspender actividades de brigada militar de EEUU

02.07.20 - Un Tribunal de Colombia ordena al presidente de Colombia, Iván Duque, suspender todas las actividades del Ejército estadounidense en el país.



En total, 48 miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), unidad formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas, llegaron a comienzos de junio a Colombia, noticia recibida con preocupación por varios sectores políticos.



Por esa razón, al menos 20 congresistas presentaron una tutela contra Duque al considerar que el mandatario "vulneró sus derechos a la política en la modalidad del ejercicio del control político" porque no solicitó al Senado "la autorización para el tránsito de tropas extranjeras".



"Ordenar al señor presidente Iván Duque que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional", señala el fallo que también ordena al jefe de Estado entregar toda la información sobre estas operaciones al Senado.



Esta orden se produjo después de una petición de tutela –que el senador izquierdista Iván Cepeda Castro, del partido opositor colombiano Polo Democrático anunció el mes pasado que sería presentada por parte de la oposición— al considerar que este despliegue de Estados Unidos “tiene un objetivo claramente militar y de agresión”, y “es un duro golpe para el proceso de paz en Colombia”, pues “alimentará la violencia en áreas que ya son volátiles”.



Con esto, el Senado tendrá la "oportunidad de asumir su función privativa de control político que pueda ejercer en todo tiempo", detalla la decisión.



Según medios de comunicación, ahora Duque cuenta con 48 horas para dejar sin efecto esta autorización.



Estados Unidos envió a principios de junio a Colombia unidades de la Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), un cuerpo élite de asalto que, según alega Washington, “busca ayudar a Bogotá en la lucha contra el narcotráfico, incluso a lo largo de la frontera venezolana”.



Sectores de la oposición colombiana alzaron la voz, y declararon que “esto podría convertirse en una guerra que no tiene nada que ver con nosotros” y que “la brigada del Ejército estadounidense podría convertirse en una plataforma para lanzar una ofensiva militar contra Venezuela, desestabilizando así la seguridad del hemisferio” sur.



El Gobierno responde



Mediante un comunicado el Ministerio de Defensa aseguró que "es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la rama judicial" y que en consecuencia "dará cumplimiento a la orden judicial".



En ese sentido informó que procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Consejo de Estado "por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento" de esta comisión "no requiere permiso del Senado de la República".



La cartera subrayó que la "cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra el "narcotráfico" y que el Gobierno "continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente".



El anuncio de la llegada de los miembros de la brigada revivió los temores de una escalada militar como la de hace dos décadas con el Plan Colombia, financiado con cerca de 10.000 millones de dólares por EE UU, y punta de lanza de la campaña contra narcotraficantes y grupos guerrilleros.



Sin embargo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró en su momento que se trata de una misión "de carácter consultivo y técnico", producto de la cooperación militar entre los dos países, y que en ningún momento habría "tránsito de tropas extranjeras, ni participarán en operaciones militares".



Senador defiende fallo



Al referirse a la tutela, el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo a Efe que en el país "hay poder judicial que garantiza" su derecho a la soberanía



"El presidente (Duque) le había pasado por encima al Senado de la República, había burlado olímpicamente el derecho que tenemos los senadores para deliberar y autorizar o negar la presencia de esas tropas en nuestro territorio", añadió Cepeda.



Detalló también que el numeral cuarto del artículo 173 de la Constitución dice que ante presencia o el tránsito de tropas extranjeras en el territorio "el presidente tiene el deber de enviar la información inmediatamente al Senado para que el Senado examine si autoriza eso o no".



Insistió en que el jefe de Estado "se saltó ese requerimiento constitucional y sencillamente por una decisión tomada de una manera unilateral autorizó esa presencia y ahora tiene 48 horas para remitir la información al Senado".



La misión de la SFAB fue planeada para llevarse a cabo en las "Zonas Futuro", cinco regiones que el Gobierno busca intervenir de manera integral, con seguridad, justicia e inversión social, por ser de las más golpeadas por la violencia, la pobreza y el crimen organizado.



Con información de agencias / Hispantv

Esta nota ha sido leída aproximadamente 603 veces.